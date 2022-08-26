https://sputnik-georgia.ru/20220826/kak-kianu-rivz-sorval-britanskuyu--svadbu---foto-269794801.html

Как Киану Ривз "сорвал" британскую свадьбу - ФОТО

Как Киану Ривз "сорвал" британскую свадьбу - ФОТО

Оказывается, дружелюбие известного актера не миф, а правда 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T19:01+0400

2022-08-26T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Знаменитый канадский киноактер и режиссер Киану Ривз стал гостем на чужой свадьбе и опять прославился своей непосредственностью и открытостью, пишет Daily Mail.Кинозвезда пришел на свадебное торжество одной британской четы - Джеймса и Никки Роуднайт. Свадьба проходила в отеле в английском городе Нортгемптоншир, в котором Ривз остановился. Там его и пригласил на свадьбу жених. И Киану принял приглашение.Киану Ривз был на свадьбе очень дружелюбен и открыт, отмечают молодожены. Он мило поздравил их, терпеливо сфотографировался и даже пообщался с приглашенными гостями. "Он был таким добрым и дружелюбным! Он поздравил нас со свадьбой, сделал с нами несколько фотографий и нашел время, чтобы поговорить с гостями", — вспоминает она.

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2022

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киану ривз, в мире, новости, шоу-бизнес