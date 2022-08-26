https://sputnik-georgia.ru/20220826/kak-kianu-rivz-sorval-britanskuyu--svadbu---foto-269794801.html
Как Киану Ривз "сорвал" британскую свадьбу - ФОТО
Как Киану Ривз "сорвал" британскую свадьбу - ФОТО
Оказывается, дружелюбие известного актера не миф, а правда 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T19:01+0400
2022-08-26T19:01+0400
2022-08-26T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Знаменитый канадский киноактер и режиссер Киану Ривз стал гостем на чужой свадьбе и опять прославился своей непосредственностью и открытостью, пишет Daily Mail.Кинозвезда пришел на свадебное торжество одной британской четы - Джеймса и Никки Роуднайт. Свадьба проходила в отеле в английском городе Нортгемптоншир, в котором Ривз остановился. Там его и пригласил на свадьбу жених. И Киану принял приглашение.Киану Ривз был на свадьбе очень дружелюбен и открыт, отмечают молодожены. Он мило поздравил их, терпеливо сфотографировался и даже пообщался с приглашенными гостями. "Он был таким добрым и дружелюбным! Он поздравил нас со свадьбой, сделал с нами несколько фотографий и нашел время, чтобы поговорить с гостями", — вспоминает она.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
киану ривз, в мире, новости, шоу-бизнес
киану ривз, в мире, новости, шоу-бизнес
Как Киану Ривз "сорвал" британскую свадьбу - ФОТО
19:01 26.08.2022 (обновлено: 19:08 26.08.2022)
Оказывается, дружелюбие известного актера не миф, а правда
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Знаменитый канадский киноактер и режиссер Киану Ривз стал гостем на чужой свадьбе и опять прославился своей непосредственностью и открытостью, пишет Daily Mail
.
Кинозвезда пришел на свадебное торжество одной британской четы - Джеймса и Никки Роуднайт. Свадьба проходила в отеле в английском городе Нортгемптоншир, в котором Ривз остановился. Там его и пригласил на свадьбу жених. И Киану принял приглашение.
Киану Ривз был на свадьбе очень дружелюбен и открыт, отмечают молодожены. Он мило поздравил их, терпеливо сфотографировался и даже пообщался с приглашенными гостями.
"Он был таким добрым и дружелюбным! Он поздравил нас со свадьбой, сделал с нами несколько фотографий и нашел время, чтобы поговорить с гостями", — вспоминает она.