https://sputnik-georgia.ru/20220826/kitay-prodolzhaet-seriyu-voennykh-ucheniy-u-tayvanya-269801401.html
Китай продолжает серию военных учений у Тайваня
Китай продолжает серию военных учений у Тайваня
НОАК продолжит тренировки по боевой подготовке, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая, а также стабильность в Тайваньском проливе, говорится в... 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T21:40+0400
2022-08-26T21:40+0400
2022-08-26T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг - Sputnik. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу заявила о проведении военных учений в воздушном и морском пространстве у Тайваня после сообщений о приезде на остров новой делегации США.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Когда именно были проведены учения и завершены ли они, не сообщается.В документе отмечается, что это стандартное военное мероприятие организовано в ответ на меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе. Командование НОАК продолжит тренировки по боевой подготовке, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая, а также стабильность в Тайваньском проливе.Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.
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в мире, новости, политика, тайвань, сша, китай, ноак, военные учения
в мире, новости, политика, тайвань, сша, китай, ноак, военные учения
Китай продолжает серию военных учений у Тайваня
21:40 26.08.2022 (обновлено: 22:01 26.08.2022)
НОАК продолжит тренировки по боевой подготовке, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая, а также стабильность в Тайваньском проливе, говорится в заявлении командования армии
ТБИЛИСИ, 26 авг - Sputnik. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу заявила о проведении военных учений в воздушном и морском пространстве у Тайваня после сообщений о приезде на остров новой делегации США.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Когда именно были проведены учения и завершены ли они, не сообщается.
"Восточная зона боевого командования НОАК на днях организовала патрулирование и практические боевые учения для разных родов войск в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня", - говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК, передает РИА Новости
.
В документе отмечается, что это стандартное военное мероприятие организовано в ответ на меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе. Командование НОАК продолжит тренировки по боевой подготовке, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая, а также стабильность в Тайваньском проливе.
Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.