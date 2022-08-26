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Крупное ДТП в Аджарии: пострадали девять человек

Крупное ДТП в Аджарии: пострадали девять человек

На дороге столкнулось сразу несколько легковых автомобилей, точную причину ДТП установит экспертиза 26.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Девять человек, в том числе двое детей, оказались в клиниках после аварии на трассе Кобулети – Батуми, связывающей два черноморских курорта, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, на дороге столкнулось сразу несколько легковых автомобилей. Состояние пострадавших средней тяжести.Точную причину ДТП установит экспертиза.По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

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