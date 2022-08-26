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Крупное ДТП в Аджарии: пострадали девять человек
Крупное ДТП в Аджарии: пострадали девять человек
На дороге столкнулось сразу несколько легковых автомобилей, точную причину ДТП установит экспертиза 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T22:05+0400
2022-08-26T22:05+0400
2022-08-26T22:47+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Девять человек, в том числе двое детей, оказались в клиниках после аварии на трассе Кобулети – Батуми, связывающей два черноморских курорта, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, на дороге столкнулось сразу несколько легковых автомобилей. Состояние пострадавших средней тяжести.Точную причину ДТП установит экспертиза.По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
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грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
Крупное ДТП в Аджарии: пострадали девять человек
22:05 26.08.2022 (обновлено: 22:47 26.08.2022)
На дороге столкнулось сразу несколько легковых автомобилей, точную причину ДТП установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Девять человек, в том числе двое детей, оказались в клиниках после аварии на трассе Кобулети – Батуми, связывающей два черноморских курорта, сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительной информации, на дороге столкнулось сразу несколько легковых автомобилей. Состояние пострадавших средней тяжести.
Точную причину ДТП установит экспертиза.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".