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Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы

Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы

Пожарные борются с огнем в круглосуточном режиме 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T13:13+0400

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2022-08-26T13:13+0400

грузия

новости

происшествия

боржомский район

пожар

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В ущелье Боржоми, где уже неделю борются с лесным пожаром, ситуация стабильная и контролируемая, однако высокая температура и сильный ветер создают проблемы, заявил руководитель Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвую вертолеты, прибывшие из соседней Турции.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.

боржомский район

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