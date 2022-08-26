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Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы
Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы
Пожарные борются с огнем в круглосуточном режиме 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T13:13+0400
2022-08-26T13:13+0400
грузия
новости
происшествия
боржомский район
пожар
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В ущелье Боржоми, где уже неделю борются с лесным пожаром, ситуация стабильная и контролируемая, однако высокая температура и сильный ветер создают проблемы, заявил руководитель Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвую вертолеты, прибывшие из соседней Турции.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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грузия, новости, происшествия, боржомский район, пожар, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, боржомский район, пожар, лесной пожар

Лесной пожар в Боржоми: ветер и жара создают проблемы

13:13 26.08.2022
© photo: Sputnik / StringerПожар на территории рынка у станции метро Исани
Пожар на территории рынка у станции метро Исани - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Пожарные борются с огнем в круглосуточном режиме
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В ущелье Боржоми, где уже неделю борются с лесным пожаром, ситуация стабильная и контролируемая, однако высокая температура и сильный ветер создают проблемы, заявил руководитель Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.

"Интенсивные работы по тушению пожара продолжаются. К этому времени преобладают ликвидированные участки. Однако высокая температура и сильный ветер не дают нам возможность еще больше увеличить масштаб ликвидированной территории… На сегодняшний день смело можно сказать, что ситуация стабильная, контролируемая", – заявил Мгабришвили.

К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвую вертолеты, прибывшие из соседней Турции.
По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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