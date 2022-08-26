https://sputnik-georgia.ru/20220826/miss-universe-world-international-stala-urozhenka-kazakhstana--foto-269787889.html

Miss Universe World International стала уроженка Казахстана – ФОТО

Miss Universe World International стала уроженка Казахстана – ФОТО

Кристина Менисова переехала в США из Алма-Аты шесть лет назад и с тех пор успешно строит карьеру модели 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T13:34+0400

2022-08-26T13:34+0400

2022-08-26T13:34+0400

модель

конкурс красоты

казахстан

vogue

майами

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новости

в мире

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Представительница Казахстана, 29-летняя модель Кристина Менисова стала новой Miss Universe World International – конкурс красоты прошел минувшим вечером в Майами, сообщает ИА "NewTimes.kz"."Для меня большая честь представлять мою страну Казахстан и стать новой Miss Universe World International", – сказала девушка.Конкурс проходил в четыре этапа, а за корону боролись 77 участниц со всего мира. Первые три дня девушки участвовали в различных съемках, фотосессиях и давали интервью. Основной этап конкурса проходил на четвертый день – конкурсантки демонстрировали национальные и вечерние наряды.Для вечернего наряда Кристина выбрала ассиметричное платье бренда Anna Gupta, которое, как и драгоценное украшение на голове, сияло холодным блеском.Кристина Менисова переехала в США из Алма-Аты шесть лет назад и с тех пор успешно строит карьеру модели. Она уже успела поработать с такими американскими и мировыми брендами, как Chopard, Cartier, Michael Costello, Balmain, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent и другие. Менисова была на обложках журналов Vogue, Mexico, Elle, Glamour, Harper’s Bazaar. Участвовала в показах на неделях моды в Лос-Анджелесе и Майами.

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