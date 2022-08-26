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Многоквартирный жилой дом горит на западе Грузии - видео
Многоквартирный жилой дом горит на западе Грузии - видео
Огонь распространился с квартиры, которая расположена на втором этапе первого подъезда жилого корпуса 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T17:52+0400
2022-08-26T17:52+0400
2022-08-26T17:54+0400
грузия
новости
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В одном из корпусов района Чохатаури (регион Гурия) вспыхнул пожар, сообщают местное информагентство Gurianews.Огонь распространился с квартиры, которая расположена на втором этапе первого подъезда жилого корпуса. На месте мобилизованы пожарные-спасатели и бригады скорой помощи."К этому времени пожар локализован. Ведутся работы по ликвидации отдельных очагов возгорания… Людей вывели из квартир. К счастью, жертв нет. Медицинская помощь также никому не понадобилось", - сообщил мэр Чохатаури Давид Шарашидзе.На данном этапе причина возникновения пожара не известна.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, пожар, происшествия
грузия, новости, пожар, происшествия
Многоквартирный жилой дом горит на западе Грузии - видео
17:52 26.08.2022 (обновлено: 17:54 26.08.2022)
Огонь распространился с квартиры, которая расположена на втором этапе первого подъезда жилого корпуса
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В одном из корпусов района Чохатаури (регион Гурия) вспыхнул пожар, сообщают местное информагентство Gurianews.
Огонь распространился с квартиры, которая расположена на втором этапе первого подъезда жилого корпуса. На месте мобилизованы пожарные-спасатели и бригады скорой помощи.
"К этому времени пожар локализован. Ведутся работы по ликвидации отдельных очагов возгорания… Людей вывели из квартир. К счастью, жертв нет. Медицинская помощь также никому не понадобилось", - сообщил мэр Чохатаури Давид Шарашидзе.
На данном этапе причина возникновения пожара не известна.