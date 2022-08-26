https://sputnik-georgia.ru/20220826/na-granitse-gruzii-s-turtsiey-presekli-kontrabandu-zolota-269792168.html
На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота
На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота
Золотые изделия были спрятаны в специальном тайнике багажа гражданина Грузии 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T15:42+0400
2022-08-26T15:42+0400
2022-08-26T15:42+0400
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Факт незаконного ввоза в Грузию более 500 граммов золотых изделий пресекли таможенники Службы доходов министерства финансов Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, золотые изделия весом 515,66 грамма были обнаружены в специальном тайнике во время осмотра багажа гражданина Грузии на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Общая сумму незадекларированных золотых украшений превысила 45,8 тысячи лари (16,3 тысячи долларов).Материалы дела переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота
Золотые изделия были спрятаны в специальном тайнике багажа гражданина Грузии
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Факт незаконного ввоза в Грузию более 500 граммов золотых изделий пресекли таможенники Службы доходов министерства финансов Грузии, говорится в сообщении
на сайте ведомства.
По информации ведомства, золотые изделия весом 515,66 грамма были обнаружены в специальном тайнике во время осмотра багажа гражданина Грузии на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).
Общая сумму незадекларированных золотых украшений превысила 45,8 тысячи лари (16,3 тысячи долларов).
Материалы дела переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.