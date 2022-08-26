https://sputnik-georgia.ru/20220826/na-granitse-gruzii-s-turtsiey-presekli-kontrabandu-zolota-269792168.html

На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота

На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота

Золотые изделия были спрятаны в специальном тайнике багажа гражданина Грузии 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T15:42+0400

2022-08-26T15:42+0400

2022-08-26T15:42+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Факт незаконного ввоза в Грузию более 500 граммов золотых изделий пресекли таможенники Службы доходов министерства финансов Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, золотые изделия весом 515,66 грамма были обнаружены в специальном тайнике во время осмотра багажа гражданина Грузии на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Общая сумму незадекларированных золотых украшений превысила 45,8 тысячи лари (16,3 тысячи долларов).Материалы дела переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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