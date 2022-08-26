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На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота
На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота
Золотые изделия были спрятаны в специальном тайнике багажа гражданина Грузии 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T15:42+0400
2022-08-26T15:42+0400
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Факт незаконного ввоза в Грузию более 500 граммов золотых изделий пресекли таможенники Службы доходов министерства финансов Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, золотые изделия весом 515,66 грамма были обнаружены в специальном тайнике во время осмотра багажа гражданина Грузии на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Общая сумму незадекларированных золотых украшений превысила 45,8 тысячи лари (16,3 тысячи долларов).Материалы дела переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости

На границе Грузии с Турцией пресекли контрабанду золота

15:42 26.08.2022
© Sputnik / Alex ShlamovДрагоценности золото серебро
Драгоценности золото серебро - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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Золотые изделия были спрятаны в специальном тайнике багажа гражданина Грузии
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Факт незаконного ввоза в Грузию более 500 граммов золотых изделий пресекли таможенники Службы доходов министерства финансов Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации ведомства, золотые изделия весом 515,66 грамма были обнаружены в специальном тайнике во время осмотра багажа гражданина Грузии на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).
Общая сумму незадекларированных золотых украшений превысила 45,8 тысячи лари (16,3 тысячи долларов).
Материалы дела переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.
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