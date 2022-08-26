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На западе Грузии сгорела ореховая плантация
На западе Грузии сгорела ореховая плантация
Пожар охватил территорию площадью в шесть гектаров 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T16:02+0400
2022-08-26T16:02+0400
2022-08-26T16:02+0400
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западная грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Часть ореховой плантации сгорела в селе Старая Абаша (регион Самегрело – Земо-Сванети) на западе страны, сообщает телеканал "Имеди".В работах по ликвидации пожара, который охватил территорию площадью в шесть гектаров, принимали участие пять пожарных машин.Ореховая плантация принадлежит частной компании. По информации представителей компании, пожар возник в старой ореховой плантации и, предположительно, ущерб будет небольшим.Что касается причин пожар, то уже пятый день в Западной Грузии сохраняется высокая температура и сильный ветер, что повышает риски возгорания.
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грузия, новости, происшествия, западная грузия
грузия, новости, происшествия, западная грузия
На западе Грузии сгорела ореховая плантация
Пожар охватил территорию площадью в шесть гектаров
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Часть ореховой плантации сгорела в селе Старая Абаша (регион Самегрело – Земо-Сванети) на западе страны, сообщает телеканал "Имеди
".
В работах по ликвидации пожара, который охватил территорию площадью в шесть гектаров, принимали участие пять пожарных машин.
Ореховая плантация принадлежит частной компании. По информации представителей компании, пожар возник в старой ореховой плантации и, предположительно, ущерб будет небольшим.
Что касается причин пожар, то уже пятый день в Западной Грузии сохраняется высокая температура и сильный ветер, что повышает риски возгорания.