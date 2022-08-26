https://sputnik-georgia.ru/20220826/na-zapade-gruzii-sgorela-orekhovaya-plantatsiya-269792380.html

На западе Грузии сгорела ореховая плантация

На западе Грузии сгорела ореховая плантация

Пожар охватил территорию площадью в шесть гектаров 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Часть ореховой плантации сгорела в селе Старая Абаша (регион Самегрело – Земо-Сванети) на западе страны, сообщает телеканал "Имеди".В работах по ликвидации пожара, который охватил территорию площадью в шесть гектаров, принимали участие пять пожарных машин.Ореховая плантация принадлежит частной компании. По информации представителей компании, пожар возник в старой ореховой плантации и, предположительно, ущерб будет небольшим.Что касается причин пожар, то уже пятый день в Западной Грузии сохраняется высокая температура и сильный ветер, что повышает риски возгорания.

западная грузия

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