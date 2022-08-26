Начало месяца Сафар в 2022: значение и традиции священного месяца
22:29 26.08.2022 (обновлено: 22:50 26.08.2022)
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Сафар - второй месяц мусульманского лунного календаря - является для мусульман священным
Месяц Сафар, который для верующих, по традиции, является месяцем ритуалов и спокойствия, по григорианскому календарю в 2022-м начинается 28 августа.
Сафар следует за священным месяцем Мухаррам, в первый день которого мусульмане встретили новый 1444 год - Рас-ас-Сана или День хиджры в 2022-м наступил 29 июля с заходом солнца.
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Священный месяц
По преданию, месяц Сафар, что с арабского переводиться как "желтый", символизирует приближение осени и напоминает правоверным о том, что летний сезон подошел к концу и скоро начнутся холода.
Другое предание повествует, что назвали месяц так из-за опустения (исфаар) Мекки - именно в это время люди отправлялись в путешествия и город становился абсолютно пустынным.
© photo: SputnikКул-Шариф — главная соборная мечеть республики Татарстан расположена на территории Казанского кремля
Кул-Шариф — главная соборная мечеть республики Татарстан расположена на территории Казанского кремля
© photo: Sputnik
Название месяца Сафар связывают с еще одним фактом – по некоторым источникам, обычно в этот период совершали набеги на другие племена и оставляли их без имущества, что называется сифран мин аль-матаа.
Предрассудки и традиции
Месяц Сафар, особенно первые 13 дней, в доисламские времена считали временем несчастий и бед, поэтому старались в этот период не вступать в брак.
Все дурные приметы и предзнаменования упразднили с приходом пророка Мухаммеда как противоречащие учению Ислама.
По Исламу, нет такого месяца или такого времени года, который считается неблагоприятным. Ошибочное представление исламского общества о месяце Сафар опровергают и исторические события.
Пророк говорил, что только от воли Аллаха месяц может быть плохим или хорошим. Время будет для человека успешным, если он совершает добрые дела, а если он грешит, то Аллах его накажет.
Именно в 27-й день месяца Сафар празднуется ночь переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину. Мусульманское летоисчисление Хиджры (в переводе с арабского "переселение") ведется именно от этого дня - 16 июля 622 года нашей эры.
Кроме того, именно в священном месяце Сафар любимая дочь пророка Мухаммеда Фатима вышла замуж.
© photo: Sputnik / Radik Amirov / Перейти в фотобанкМечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме
© photo: Sputnik / Radik Amirov/
Несмотря на это, суеверные люди по сей день осторожничают и с наступлением месяца Сафар откладывают принятие важных решений, заключение крупных сделок, сватовство, поездки и путешествия.
Правоверные в священный месяц Сафар стараются совершить как можно больше богоугодных дел.
По традиции, мусульмане в этот период посещают больных, раздают милостыню, помогают слабым и неимущим. Они также заботятся о благосостоянии своей семьи и помогают родным и близким.
Месяц Сафар сменит Раби аль авваль, что в переводе с арабского означает "начало весны". Третий месяц мусульманского календаря имеет особое значение в Исламе - в 12-й день месяца Раби аль авваль родился посланник Аллаха - пророк Мухаммед.
Материал подготовлен на основе открытых источников