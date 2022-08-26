https://sputnik-georgia.ru/20220826/otrazhena-moschnaya-ddos-ataka-iz-ssha-britanii-i-ukrainy-na-sputnik-i-ria-novosti--269794949.html

Отражена мощная DDoS-атака из США, Британии и Украины на Sputnik и РИА Новости

Отражена мощная DDoS-атака из США, Британии и Украины на Sputnik и РИА Новости

По словам представителя техслужб медиагруппы "Россия сегодня", работали те же хакеры, которые пытались взломать РИА Новости и Sputnik в прошлый раз 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T16:43+0400

2022-08-26T16:43+0400

2022-08-26T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг – Sputnik. Флагманские ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа, которая продолжается почти сутки. Об этом сообщили РИА Новости технические специалисты медиагруппы "Россия сегодня"."Атака началась вчера после 18 часов, сейчас все текущие векторы атаки купированы либо нивелированы. Атака велась из многих стран, но в числе основных источников – США, Великобритания, Украина и Таиланд. Много было и из России, вероятно, могли взломать какой-то российский облачный сервис", - сказал представитель технических служб медиагруппы."Работали примерно по той же схеме, но более глубоко, более изощрённо, более подготовленно с учётом прошлых попыток, распределённо и с множеством векторов. Атака шла не только на наши флагманские веб-ресурсы, основная цель была у взломщиков сделать неработоспособной всю IT-инфраструктуру медиагруппы, её внешних и внутренних сервисов и информационных систем", - сказал он.В конце февраля и начале марта сайты РИА Новости и Sputnik по всему миру подвергались массированным атакам хакеров на фоне объявления группой Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, но все попытки взлома абыли успешно отражены специалистами медиагруппы "Россия сегодня".

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2022

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