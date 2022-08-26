https://sputnik-georgia.ru/20220826/polzovateli-ne-umeyut-pravilno-ispolzovat-kompyuternye-tekhnologii---ekspert-269796719.html

Пользователи не умеют правильно использовать компьютерные технологии - эксперт

Пользователи не умеют правильно использовать компьютерные технологии - эксперт

Проблема с отсутствием умения пользоваться компьютерными технологиями существует не только в Грузии, но и во всем мире, считает эксперт в области социальных... 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T17:29+0400

2022-08-26T17:29+0400

2022-08-26T17:29+0400

пресс-центр

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Существует такая статистика, не только в Грузии, она – мировая: только 3% населения мира владеет компьютером на 30%. Представляете, как это мало?" - рассказал Кардава.По словам эксперта, чтобы интернет-пространство приносило пользу обществу, гражданам необходимо уметь им правильно пользоваться, различать достоверную информацию от фейков, правильно доносить ее до аудитории.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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