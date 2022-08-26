https://sputnik-georgia.ru/20220826/polzovateli-ne-umeyut-pravilno-ispolzovat-kompyuternye-tekhnologii---ekspert-269796719.html
Пользователи не умеют правильно использовать компьютерные технологии - эксперт
Пользователи не умеют правильно использовать компьютерные технологии - эксперт
Проблема с отсутствием умения пользоваться компьютерными технологиями существует не только в Грузии, но и во всем мире, считает эксперт в области социальных... 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T17:29+0400
2022-08-26T17:29+0400
2022-08-26T17:29+0400
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Существует такая статистика, не только в Грузии, она – мировая: только 3% населения мира владеет компьютером на 30%. Представляете, как это мало?" - рассказал Кардава.По словам эксперта, чтобы интернет-пространство приносило пользу обществу, гражданам необходимо уметь им правильно пользоваться, различать достоверную информацию от фейков, правильно доносить ее до аудитории.
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грузия, технологии, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео, интернет
грузия, технологии, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео, интернет
Пользователи не умеют правильно использовать компьютерные технологии - эксперт
Проблема с отсутствием умения пользоваться компьютерными технологиями существует не только в Грузии, но и во всем мире, считает эксперт в области социальных медиа Давид Кардава
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Существует такая статистика, не только в Грузии, она – мировая: только 3% населения мира владеет компьютером на 30%. Представляете, как это мало?" - рассказал Кардава.
По словам эксперта, чтобы интернет-пространство приносило пользу обществу, гражданам необходимо уметь им правильно пользоваться, различать достоверную информацию от фейков, правильно доносить ее до аудитории.