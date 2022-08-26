https://sputnik-georgia.ru/20220826/posolstvo-ssha-gotovilo-revolyutsiyu-v-gruzii-skandalnoe-zayavlenie-eks-soratnikov-mechty-269798057.html

"Посольство США готовило революцию в Грузии"– скандальное заявление экс-соратников "Мечты"

"Посольство США готовило революцию в Грузии"– скандальное заявление экс-соратников "Мечты"

Последние комментарии посла США в Грузии показали, кто на самом деле стоит за радикальной оппозицией, считают депутаты 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T18:37+0400

2022-08-26T18:37+0400

2022-08-26T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Искусственный политический кризис, созданный в Грузии, был задуман и навязан посольством США, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".В этом контексте депутаты отметили скандал с НПО "Справедливые выборы", которую правящая партия "Грузинская мечта" отказалась приглашать на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставке премьера и правительства.Посольство США вступилось за НПО, высоко оценив проделанную ISFED работу. Заявление посольства раскритиковали покинувшие "Грузинскую мечту" четверо депутатов, которые основали общественное движение "Сила народа".Как отмечено в заявлении депутатов, последние комментарии посла США в Грузии Келли Дегнан еще раз показали, кто на самом деле стоит за радикальной повесткой дня радикальной оппозиции. Каждое новое заявление Дегнан является очередным признанием, отмечают депутаты.В своем заявлении депутаты отмечают, что навязанная с помощью радикальной оппозиции поляризация в Грузии стоит на двух искусственных опорах – это непризнание внутренней и внешней легитимации действующей власти Грузии.А для укрепления этой опоры крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" использует конкретные клише, особое место среди которых занимают "несправедливые выборы".Как отмечено в заявлении, посол США заявила, что никто не оценил проведенные в Грузии выборы как справедливые и люди не доверяют результатам выборов."Именно здесь госпожа посол оговорилась, что неуспешный революционный сценарий и фальшивые послания радикальной оппозиции о несправедливых и сфальсифицированных выборах написаны в посольстве", - отмечено в заявлении.Депутаты считают, что посол США должна прекрасно знать, что все международные наблюдательские организации оценили проведенные в Грузии выборы, как в 2020, так и в 2021 году, как "свободные и конкурентные, на которых были защищены основные права человека", что является синонимом справедливости выборов, отмечено в заявленииПо мнению депутатов, совершенно удивительным было очередное послание посла о фальсификации результатов параллельного подсчета голосов ISFED. Дегнан назвала фальсификацию параллельного подсчета голосов "незначительной статистической погрешностью" и сказала, что ошибка ISFED была вскоре идентифицирована.Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта", основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".

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политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, келли дегнан, сша, грузинская мечта