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Пожар в Боржомском ущелье: ликвидировано 90% очагов
Пожар в Боржомском ущелье: ликвидировано 90% очагов
К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Пожарным удалось ликвидировать 90% очагов лесного пожала в Боржомском районе, сообщает МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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грузия, новости, происшествия, боржомский район, боржоми, мвд грузии, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, боржомский район, боржоми, мвд грузии, лесной пожар

Пожар в Боржомском ущелье: ликвидировано 90% очагов

19:24 26.08.2022
© Emergency Management Service of GeorgiaПожар в лесу в горах близ Боржоми
Пожар в лесу в горах близ Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2022
© Emergency Management Service of Georgia
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К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Пожарным удалось ликвидировать 90% очагов лесного пожала в Боржомском районе, сообщает МВД Грузии.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.

"По последним данным, в Боржомском районе в трех секторах распространения пожара ликвидировано 90% очагов, в остальных 10% идет активное тушение огня. Наблюдение за секторами продолжается", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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