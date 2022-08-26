https://sputnik-georgia.ru/20220826/pozhar-v-borzhomskom-uschele-likvidirovano-90-ochagov-269799479.html

Пожар в Боржомском ущелье: ликвидировано 90% очагов

Пожар в Боржомском ущелье: ликвидировано 90% очагов

К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T19:24+0400

2022-08-26T19:24+0400

2022-08-26T19:24+0400

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лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Пожарным удалось ликвидировать 90% очагов лесного пожала в Боржомском районе, сообщает МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.

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грузия, новости, происшествия, боржомский район, боржоми, мвд грузии, лесной пожар