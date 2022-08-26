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Российский политолог предсказал Грузии богатую на политические процессы осень - видео
Российский политолог предсказал Грузии богатую на политические процессы осень - видео
Грузию ждет непростой и богатый на политические события период в ближайшем будущем, считает политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T14:40+0400
2022-08-26T14:40+0400
2022-08-26T14:40+0400
пресс-центр
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пресс-центр
видеомост
видео-новости из грузии
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Многие прогнозы, которые я видел, заключаются в том, что в Грузии, как впрочем и в Армении, предстоит жаркая политическая осень", - сказал Арешев.По мнению эксперта, по итогам этих событий, можно будет предсказать, какое место займет Грузия в нынешней геополитической ситуации.
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мультимедиа, грузия, видео, пресс-центр, видео, видеомост, видео-новости из грузии
мультимедиа, грузия, видео, пресс-центр, видео, видеомост, видео-новости из грузии
Российский политолог предсказал Грузии богатую на политические процессы осень - видео
Грузию ждет непростой и богатый на политические события период в ближайшем будущем, считает политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев
Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Многие прогнозы, которые я видел, заключаются в том, что в Грузии, как впрочем и в Армении, предстоит жаркая политическая осень", - сказал Арешев.
По мнению эксперта, по итогам этих событий, можно будет предсказать, какое место займет Грузия в нынешней геополитической ситуации.