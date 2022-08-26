https://sputnik-georgia.ru/20220826/rtveli-2022-v-gruzii-podzarabotat-smozhet-i-molodezh-269785672.html
Ртвели-2022 в Грузии: подзаработать сможет и молодежь
Ртвели-2022 в Грузии: подзаработать сможет и молодежь
Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный в прошлые годы 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T12:23+0400
2022-08-26T12:23+0400
2022-08-26T12:28+0400
ртвели 2022
грузия
новости
экономика
кахети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/15/259759417_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_077c335e763ca35bb3d94d31610511ae.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В Грузии в период сбора урожая винограда будут трудоустроены 150 молодых людей, проживающих в регионе Кахети, сообщает Национальное агентство вина.По информации Агентства, молодежь будет занята на позиции операторов на винзаводах. В их обязанности будет входить учет сданного фермерами винограда.Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный ранее. Заработная плата молодых людей составит до 950 лари (331 доллар) за сезон.Программа учета винограда работает с 2013 года, и обеспечивает сбор полных и точных данных о сданном винограде, что немаловажно для производства качественного вина.В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн. В процессе переработки будут задействованы около 300 винодельческих компаний.Кроме того, в целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,4 цента) за килограмм, получат субсидию в размере 35 тетри (12,2 цента).Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (52,3 млн долларов).
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/15/259759417_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_61132ce49e41c7c2734d0a91553a9a87.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ртвели 2022, грузия, новости, экономика, кахети
ртвели 2022, грузия, новости, экономика, кахети
Ртвели-2022 в Грузии: подзаработать сможет и молодежь
12:23 26.08.2022 (обновлено: 12:28 26.08.2022)
Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный в прошлые годы
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В Грузии в период сбора урожая винограда будут трудоустроены 150 молодых людей, проживающих в регионе Кахети, сообщает Национальное агентство вина.
По информации Агентства, молодежь будет занята на позиции операторов на винзаводах. В их обязанности будет входить учет сданного фермерами винограда.
Они отобраны по результатам собеседований, проведенных в разных муниципалитетах Кахети, и уже прошли обучение у специалистов Минсельхоза в координационном штабе открытом в Телави.
Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный ранее. Заработная плата молодых людей составит до 950 лари (331 доллар) за сезон.
Программа учета винограда работает с 2013 года, и обеспечивает сбор полных и точных данных о сданном винограде, что немаловажно для производства качественного вина.
В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн. В процессе переработки будут задействованы около 300 винодельческих компаний.
Кроме того, в целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.
Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,4 цента) за килограмм, получат субсидию в размере 35 тетри (12,2 цента).
Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (52,3 млн долларов).