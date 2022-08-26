https://sputnik-georgia.ru/20220826/rtveli-2022-v-gruzii-podzarabotat-smozhet-i-molodezh-269785672.html

Ртвели-2022 в Грузии: подзаработать сможет и молодежь

Ртвели-2022 в Грузии: подзаработать сможет и молодежь

Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный в прошлые годы 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T12:23+0400

2022-08-26T12:23+0400

2022-08-26T12:28+0400

ртвели 2022

грузия

новости

экономика

кахети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/15/259759417_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_077c335e763ca35bb3d94d31610511ae.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В Грузии в период сбора урожая винограда будут трудоустроены 150 молодых людей, проживающих в регионе Кахети, сообщает Национальное агентство вина.По информации Агентства, молодежь будет занята на позиции операторов на винзаводах. В их обязанности будет входить учет сданного фермерами винограда.Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный ранее. Заработная плата молодых людей составит до 950 лари (331 доллар) за сезон.Программа учета винограда работает с 2013 года, и обеспечивает сбор полных и точных данных о сданном винограде, что немаловажно для производства качественного вина.В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн. В процессе переработки будут задействованы около 300 винодельческих компаний.Кроме того, в целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,4 цента) за килограмм, получат субсидию в размере 35 тетри (12,2 цента).Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (52,3 млн долларов).

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ртвели 2022, грузия, новости, экономика, кахети