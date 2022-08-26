https://sputnik-georgia.ru/20220826/tbilisi-vnov-ozhidaet-otklyuchenie-elektroenergii-grafik-po-rayonam-269752338.html

Тбилиси вновь ожидает отключение электроэнергии: график по районам

Тбилиси вновь ожидает отключение электроэнергии: график по районам

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T08:02+0400

2022-08-26T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 26 августа, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Дидубе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Белиашвили (частично). С 10:00 до 14:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Акакия Церетели (частично).В Чугурети света с 10:00 до 18:00 часов не будет у населения пр. Давида Агмашенебели (частично), ул. Санапиро, Дгебуадзе, Узнадзе и Долидзе.В Надзаладеви с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Доментия Жгенти, Добролюбова, Энисели, Зедаубнис, Калюжина, Камалова, Качретской, Кодало, Васила Тамарашвили, Магаро, Эклесиис, Самгерети, Цотне Дадиани, Картвелишвили, Кобаладзе, Кахиани, Кикнадзе, Гулрипши, Реваза Уридия, Сартания, Микатадзе, Месхишвили, Автандила Манагадзе и Платона Долидзе.В Исани с 10:00 до 18:00 часов подачу электричества ограничат жителям пр. Святой царицы Кетеван, пр. Монаха Габриэля (частично), Московского проспекта (частично), Бадиаури, Ирбахи, Телавской, Николоза Изашвили, Херхеулидзе, Курхули, Дедоплисцкаро, Цурцумия, Сартичальской, Автандила Квезерели-Копадзе, Чехова, Ахметской, Ацкури, Гарекахети, Доеси, Зиндиси, Авлипа Зурабишвили, Цуцхвати, Шорапанской, Дзевери, Кобарети, Самгорской и Георгия Надареишвили.В Самгори с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Лочини. С 10:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей II ряда IV микрорайона поселка Варкетили и ул. Джавахетской. С 10:00 до 13:00 часов ограничения коснутся жителей Кахетинского шоссе (частично).В Ваке с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Цкнети.В районах Мтацминда и Крцаниси сбой в электроснабжении с 10:00 до 18:00 часов будет у населения III микрорайона Поничала, поселка Земо Поничала (частично), села Телети (частично), села Цавкиси (частично), ул. Вирсаладзе и Вольского. С 11:00 до 13:00 часов ограничения коснутся жителей села Табахмели и Шиндиси.В Сабуртало с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Казбеги (частично), села Дигоми (частично), ул. Тамарашвили и Царя Мириана.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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