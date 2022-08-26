https://sputnik-georgia.ru/20220826/test-chto-vy-znaete-o-sobakakh-269801681.html
Тест: что вы знаете о собаках
Тест: что вы знаете о собаках
Сегодня во всем мире отмечается добрый праздник – День благодарности собаке, который был придуман в США в 2004 году 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T21:25+0400
2022-08-26T21:25+0400
2022-08-26T21:25+0400
тесты
интерактив
собака
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об интересных фактах про лучшего друга человека.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, собака, тесты
тесты, интерактив, собака, тесты
Тест: что вы знаете о собаках
Сегодня во всем мире отмечается добрый праздник – День благодарности собаке, который был придуман в США в 2004 году
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об интересных фактах про лучшего друга человека.