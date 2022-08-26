https://sputnik-georgia.ru/20220826/tsentr-tbilisi-ostanetsya-bez-vody-na-sutki-269801221.html
Центр Тбилиси останется без воды на сутки
Центр Тбилиси останется без воды на сутки
Причиной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T20:59+0400
2022-08-26T20:59+0400
2022-08-26T20:59+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. С 12:00 29 августа по 22:00 30 августа весь центр Тбилиси останется без подачи воды, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water & Power.Причиной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов.Без воды останутся жители района Мтацминда, в том числе проживающие на улицах Меликишвили, Пушкина и Грибоедова, Петриашвили, Коте Апхази и других.Также отключение коснется части проспекта Чавчавадзе, Барнова, Абашидзе, Палиашвили, Кавсадзе и других улиц района Ваке.Без воды на сутки останутся жители проспектов Важа-Пшавела, Казбеги, Пекина, Долидзе, Бахтриони, Тамарашвили и других улиц Сабурталинского района.Отключение также коснется и части улицы Марджанишвили и Ушанги Чхеидзе.
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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
Центр Тбилиси останется без воды на сутки
Причиной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. С 12:00 29 августа по 22:00 30 августа весь центр Тбилиси останется без подачи воды, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water & Power.
Причиной массового отключения станет подключение обновленного трехкилометрового водопровода и системы сливов.
Без воды останутся жители района Мтацминда, в том числе проживающие на улицах Меликишвили, Пушкина и Грибоедова, Петриашвили, Коте Апхази и других.
Также отключение коснется части проспекта Чавчавадзе, Барнова, Абашидзе, Палиашвили, Кавсадзе и других улиц района Ваке.
Без воды на сутки останутся жители проспектов Важа-Пшавела, Казбеги, Пекина, Долидзе, Бахтриони, Тамарашвили и других улиц Сабурталинского района.
Отключение также коснется и части улицы Марджанишвили и Ушанги Чхеидзе.