https://sputnik-georgia.ru/20220826/v-gruzii-prodolzhayut-stroit-trassu-vostok-zapad-cherez-pereval-269783008.html

В Грузии продолжают строить трассу Восток-Запад через перевал

В Грузии продолжают строить трассу Восток-Запад через перевал

Работы ведутся на восьми мостах и пяти тоннелях, четыре моста из которых уже построены 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T11:19+0400

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2022-08-26T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Строительство второго участка Земо Осиаури - Чумателети международной трассы Восток-Запад (Е-60) ведется в активном режиме, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.На данном этапе работы ведутся на восьми мостах и пяти тоннелях, четыре моста из которых уже построены.Второй участок дороги Земо Осиаури - Чумателети является продолжением уже функционирующей 13-километровой объездной дороги Хашури. Объездная дорога значительно разгрузила город Хашури от пробок, а транзитное движение было полностью перенаправлено на новую дорогу. Время в пути по объездной дороге Хашури сокращено вдвое.Второй участок Земо Осиаури - Чумателети идет в обход Сурами и Чумателети, и проходит по основному тоннелю Рикоти. Данным участком объездная дорога Хашури будет соединена с перевалом Рикоти.В общей сложности строительство дороги Земо Осиаури - Чумателети включает в себя 14-километровую четырехполосную цементно-бетонную дорогу, 23 моста, пять тоннелей, железобетонные подземные переходы, водопровод и дренажные системы.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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грузия, новости, экономика, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги