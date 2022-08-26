https://sputnik-georgia.ru/20220826/v-indii-zafiksirovana-vspyshka-tomatnogo-grippa-chto-eto-za-bolezn-269772311.html

В Индии зафиксирована вспышка "томатного гриппа": что это за болезнь?

В Индии зафиксирована вспышка "томатного гриппа": что это за болезнь?

Название объясняется тем, что при инфицировании на теле образуются болезненные красные волдыри 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T08:31+0400

2022-08-26T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Случаи нового вируса – т. н. томатного гриппа, или помидорной лихорадки – выявлены в трех штатах Индии, пишет британское издание Express.Вспышки загадочной болезни зарегистрированы у детей в Керале, Тамилнаде и в штате Одиш. Заболевшие – в возрасте до девяти лет, хотя обычно вирус поражает детей не старше пяти лет.Название заболевания объясняется тем, что при инфицировании на теле образуются болезненные красные волдыри. По информации медиков, заражение происходит при тесном контакте: через подгузники и прикосновение к грязным поверхностям. "Редкая вирусная инфекция находится в эндемическом состоянии и считается не опасной для жизни, однако из-за ужасного опыта пандемии COVID-19 желательно проявлять бдительность для предотвращения дальнейших вспышек", – говорится в статье Lancet.Врачи предполагают, что "томатный грипп" на самом деле может быть не вирусной инфекцией, а последствием чикунгуньи или лихорадки денге, поскольку у всех трех заболеваний аналогичные симптомы. К тому же обычно вспышки чикунгуньи и лихорадки денге, вызываемые комарами, происходят в Индии в сезон дождей.Другая часть ученых считает, что вирус также может быть новым вариантом вирусной болезни рук, ящура, распространенного инфекционного заболевания, поражающего в основном детей в возрасте 1-5 лет и взрослых с ослабленным иммунитетом.

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