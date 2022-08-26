https://sputnik-georgia.ru/20220826/zaderzhannomu-za-napadenie-na-zhurnalistov-v-tbilisi-predyavleno-obvinenie-269799654.html

Задержанному за нападение на журналистов в Тбилиси предъявлено обвинение

Задержанному за нападение на журналистов в Тбилиси предъявлено обвинение

Обвиняемый 24 августа в Тбилиси с ножом в руке помешал работе журналиста и оператора телеканала "Формула" 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T19:47+0400

2022-08-26T19:47+0400

2022-08-26T19:47+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Задержанного по делу о нападении на съемочную группу оппозиционного телеканала "Формула" обвиняют в угрозах и незаконном вмешательстве в журналистскую деятельность, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.По официальной версии следствия, обвиняемый 24 августа в Тбилиси с ножом в руке помешал работе журналиста и оператора телеканала "Формула", угрожал убить журналиста и оскорбил оператора и потребовал дать ему возможность выступить в прямом эфире.Прокуратура Грузии намерена требовать помещения его в тюрьму до приговора.

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