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Жара в Грузии сохранится до начала осени
Жара в Грузии сохранится до начала осени
Похоже, гостям и жителям Грузии надо заручиться терпением и кондиционерами 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T14:38+0400
2022-08-26T14:38+0400
2022-08-26T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жаркая погода сохранится на территории Грузии до 1 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Сильный ветер сохранится 26-27 августа на территории Колхидской низменности, Земо Имерети, в прибрежных районах Черного моря, а также на отрезке Гори-Сурами и отдельных горных районах страны. Сила ветра ослабится с 28 августа.В Тбилиси синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха в столице составит от +34 до +36 градусов.
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погода, грузия, новости
Жара в Грузии сохранится до начала осени
14:38 26.08.2022 (обновлено: 14:56 26.08.2022)
Похоже, гостям и жителям Грузии надо заручиться терпением и кондиционерами
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жаркая погода сохранится на территории Грузии до 1 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Температура воздуха на равнине составит от +31 до +36 градусов. На фоне высокой температуры в отдельных районах Западной Грузии ожидается небольшой дождь, а в восточной части страны будет без осадков.
Сильный ветер сохранится 26-27 августа на территории Колхидской низменности, Земо Имерети, в прибрежных районах Черного моря, а также на отрезке Гори-Сурами и отдельных горных районах страны. Сила ветра ослабится с 28 августа.
В Тбилиси синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха в столице составит от +34 до +36 градусов.