https://sputnik-georgia.ru/20220826/zhara-v-gruzii-sokhranitsya-do-nachala-oseni-269791563.html

Жара в Грузии сохранится до начала осени

Жара в Грузии сохранится до начала осени

Похоже, гостям и жителям Грузии надо заручиться терпением и кондиционерами 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жаркая погода сохранится на территории Грузии до 1 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Сильный ветер сохранится 26-27 августа на территории Колхидской низменности, Земо Имерети, в прибрежных районах Черного моря, а также на отрезке Гори-Сурами и отдельных горных районах страны. Сила ветра ослабится с 28 августа.В Тбилиси синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха в столице составит от +34 до +36 градусов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости