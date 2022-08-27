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Беременна в 15: скандал в горной Аджарии
Беременна в 15: скандал в горной Аджарии
О беременности стало известно после того, как подросток обратилась в клинику 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T15:31+0400
2022-08-27T15:31+0400
2022-08-27T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Министерство внутренних дел расследует факт беременности несовершеннолетней в районе Хуло в горной Аджарии.О беременности стало известно после того, как подросток обратилась в клинику. По предварительным данным, девушке 15 лет.Свое расследование ведет и Минобразования Аджарской автономии, которое проверяет ресурс-центр и школу.Другие подробности инцидента не сообщаются исходя из правил защиты прав несовершеннолетних.В Грузии связь с несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет является уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок от 7 до 9 лет.
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происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия
Беременна в 15: скандал в горной Аджарии
15:31 27.08.2022 (обновлено: 15:57 27.08.2022)
О беременности стало известно после того, как подросток обратилась в клинику
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Министерство внутренних дел расследует факт беременности несовершеннолетней в районе Хуло в горной Аджарии.
О беременности стало известно после того, как подросток обратилась в клинику. По предварительным данным, девушке 15 лет.
Свое расследование ведет и Минобразования Аджарской автономии, которое проверяет ресурс-центр и школу.
Другие подробности инцидента не сообщаются исходя из правил защиты прав несовершеннолетних.
В Грузии связь с несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет является уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок от 7 до 9 лет.