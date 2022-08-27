https://sputnik-georgia.ru/20220827/beremenna-v-15-skandal-v-gornoy-adzharii-269818774.html

Беременна в 15: скандал в горной Аджарии

Беременна в 15: скандал в горной Аджарии

О беременности стало известно после того, как подросток обратилась в клинику 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T15:31+0400

2022-08-27T15:31+0400

2022-08-27T15:57+0400

происшествия

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/09/251970145_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c427078b94e8e76e806dfb89d3e17a26.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Министерство внутренних дел расследует факт беременности несовершеннолетней в районе Хуло в горной Аджарии.О беременности стало известно после того, как подросток обратилась в клинику. По предварительным данным, девушке 15 лет.Свое расследование ведет и Минобразования Аджарской автономии, которое проверяет ресурс-центр и школу.Другие подробности инцидента не сообщаются исходя из правил защиты прав несовершеннолетних.В Грузии связь с несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет является уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок от 7 до 9 лет.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия