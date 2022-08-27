https://sputnik-georgia.ru/20220827/bolee-shesti-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-269817889.html

Более шести тысяч жителей Тбилиси останутся без газа

Более шести тысяч жителей Тбилиси останутся без газа

Отключение коснется также вузов на этой территории, супермаркетов и других коммерческих объектов 27.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Около 6,5 тысяч жителей тбилисских районов Сабуртало и Ваке в понедельник утром останутся без газа из-за ремонтных работ, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy.По данным компании, с 09:00 до 13:00 газ отключат жителям Университетской улицы, улицы Джикия, Сандро Эули и студгородка на Цхнетской улице.Отключение коснется также вузов на этой территории, Службы разведки Грузии, супермаркетов аптек, телекомпании "Рустави 2" и других коммерческих и гражданских объектов.Полностью подача газа будет восстановлена в 22:00.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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