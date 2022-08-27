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Более шести тысяч жителей Тбилиси останутся без газа
Более шести тысяч жителей Тбилиси останутся без газа
Отключение коснется также вузов на этой территории, супермаркетов и других коммерческих объектов 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T11:31+0400
2022-08-27T11:31+0400
2022-08-27T14:40+0400
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служба разведки
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Около 6,5 тысяч жителей тбилисских районов Сабуртало и Ваке в понедельник утром останутся без газа из-за ремонтных работ, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy.По данным компании, с 09:00 до 13:00 газ отключат жителям Университетской улицы, улицы Джикия, Сандро Эули и студгородка на Цхнетской улице.Отключение коснется также вузов на этой территории, Службы разведки Грузии, супермаркетов аптек, телекомпании "Рустави 2" и других коммерческих и гражданских объектов.Полностью подача газа будет восстановлена в 22:00.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, служба разведки, газ
грузия, новости, общество, служба разведки, газ
Более шести тысяч жителей Тбилиси останутся без газа
11:31 27.08.2022 (обновлено: 14:40 27.08.2022)
Отключение коснется также вузов на этой территории, супермаркетов и других коммерческих объектов
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Около 6,5 тысяч жителей тбилисских районов Сабуртало и Ваке в понедельник утром останутся без газа из-за ремонтных работ, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy.
По данным компании, с 09:00 до 13:00 газ отключат жителям Университетской улицы, улицы Джикия, Сандро Эули и студгородка на Цхнетской улице.
Отключение коснется также вузов на этой территории, Службы разведки Грузии, супермаркетов аптек, телекомпании "Рустави 2" и других коммерческих и гражданских объектов.
Полностью подача газа будет восстановлена в 22:00.