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Что мы едим: безопасны ли овощи и фрукты в Грузии

Что мы едим: безопасны ли овощи и фрукты в Грузии

В Национальном агентстве проводовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальное агентство продовольствия не выявило пестицидов в овощах, фруктах, выращенных в Грузии и продаваемых в стране.Всего сотрудники агентства проверили 108 образцов на 68 видов химикатов. Проверено 44 образца фруктов и ягод, 13 образцов овощей и 51 образец бахчевых культур.При этом в Национальном агентстве продовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции несколько лет назад.Проверка на пестициды продолжится и в будущем. До конца года власти проверят еще 236 образцов продуктов растительного происхождения и 102 образца продуктов животноводческой деятельности.

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