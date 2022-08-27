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Что мы едим: безопасны ли овощи и фрукты в Грузии
Что мы едим: безопасны ли овощи и фрукты в Грузии
В Национальном агентстве проводовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции 27.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальное агентство продовольствия не выявило пестицидов в овощах, фруктах, выращенных в Грузии и продаваемых в стране.Всего сотрудники агентства проверили 108 образцов на 68 видов химикатов. Проверено 44 образца фруктов и ягод, 13 образцов овощей и 51 образец бахчевых культур.При этом в Национальном агентстве продовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции несколько лет назад.Проверка на пестициды продолжится и в будущем. До конца года власти проверят еще 236 образцов продуктов растительного происхождения и 102 образца продуктов животноводческой деятельности.
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грузия, новости, общество

Что мы едим: безопасны ли овощи и фрукты в Грузии

16:01 27.08.2022 (обновлено: 16:06 27.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerТорговля овощами и фруктами в торговом центре "Базар на Орбелиани"
Торговля овощами и фруктами в торговом центре Базар на Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В Национальном агентстве проводовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальное агентство продовольствия не выявило пестицидов в овощах, фруктах, выращенных в Грузии и продаваемых в стране.
Всего сотрудники агентства проверили 108 образцов на 68 видов химикатов. Проверено 44 образца фруктов и ягод, 13 образцов овощей и 51 образец бахчевых культур.
При этом в Национальном агентстве продовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции несколько лет назад.

"Это говорит о большой информированности фермеров и активном государственном контроле", – отмечается в сообщении.

Проверка на пестициды продолжится и в будущем. До конца года власти проверят еще 236 образцов продуктов растительного происхождения и 102 образца продуктов животноводческой деятельности.
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