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Что мы едим: безопасны ли овощи и фрукты в Грузии
Что мы едим: безопасны ли овощи и фрукты в Грузии
В Национальном агентстве проводовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T16:01+0400
2022-08-27T16:01+0400
2022-08-27T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальное агентство продовольствия не выявило пестицидов в овощах, фруктах, выращенных в Грузии и продаваемых в стране.Всего сотрудники агентства проверили 108 образцов на 68 видов химикатов. Проверено 44 образца фруктов и ягод, 13 образцов овощей и 51 образец бахчевых культур.При этом в Национальном агентстве продовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции несколько лет назад.Проверка на пестициды продолжится и в будущем. До конца года власти проверят еще 236 образцов продуктов растительного происхождения и 102 образца продуктов животноводческой деятельности.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Что мы едим: безопасны ли овощи и фрукты в Грузии
16:01 27.08.2022 (обновлено: 16:06 27.08.2022)
В Национальном агентстве проводовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальное агентство продовольствия не выявило пестицидов в овощах, фруктах, выращенных в Грузии и продаваемых в стране.
Всего сотрудники агентства проверили 108 образцов на 68 видов химикатов. Проверено 44 образца фруктов и ягод, 13 образцов овощей и 51 образец бахчевых культур.
При этом в Национальном агентстве продовольствия отмечают, что пестициды исчезли из грузинской продукции несколько лет назад.
"Это говорит о большой информированности фермеров и активном государственном контроле", – отмечается в сообщении.
Проверка на пестициды продолжится и в будущем. До конца года власти проверят еще 236 образцов продуктов растительного происхождения и 102 образца продуктов животноводческой деятельности.