https://sputnik-georgia.ru/20220827/chto-nelzya-delat-na-uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-primety-prazdnika-269816929.html
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы: приметы праздника
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы: приметы праздника
Успение Пресвятой Богородицы или день земной кончины Божьей Матери православные ежегодно празднуют 28 августа – в этот день верующие торжествуют победу вечной... 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T14:01+0400
2022-08-27T14:01+0400
2022-08-27T14:01+0400
справки
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Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати главных праздников, которому предшествует Успенский пост, единственный пост, посвященный Божьей Матери.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы, а также о приметах праздника.Успение Пресвятой БогородицыО событиях, связанных с земной кончиной Богоматери, известно благодаря Преданию Церкви.Божья Матерь после вознесения Спасителя на небо жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна, который заботился о Богородице, как о родной матери.Дни и ночи Богоматерь молилась и принимала всех, кто приходил к ней за помощью – исцеляла больных и утешала страждущих.Богородица часто молилась в Гефсиманском саду у Гроба Господня. Однажды Архангел Гавриил, явившись Ей, преподнес светящуюся райскую ветвь (символ победы над смертью и тлением) и сообщил, что через три дня окончится ее земная жизнь.Божья Матерь обрадовавшись этой вести, стала готовиться к своей кончине.Когда пришло время Богородице перейти из земной жизни в вечную, по ее молитве все апостолы, проповедовавшие Евангелие в разных концах мира, собрались чудесным образом у ее одра.Когда настал час Успения Богородицы, Спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать с собой ее душу. Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога без всякого телесного страдания и тотчас раздалось ангельское пение.Апостолы погребли тело Божьей Матери, согласно Ее воле, в пещере в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника. Закрыв вход в пещеру большим камнем, они молились у входа три дня.Опоздавший на погребение Богородицы Фома попросил открыть пещеру, чтобы поклониться Ее праху, но не обнаружил тела Божьей Матери. Так все уверились, что Господь вознес Богородицу на небо вместе с телом.Вечером того дня Божья Матерь явилась к апостолам за ужином и сказала: "Радуйтесь! Я с вами – во все дни". Апостолы несказанно обрадовались, подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя (часть Господа), воскликнув: "Пресвятая Богородица, помогай нам!"Так возник чин возношения Панагии (в переводе с греческого Всесвятая) части хлеба в честь Богородицы. В монастырях эта традиция сохранилась по сей день.Много версий существует о том, сколько было лет Богородице на момент успения. Вероятнее всего, Матерь Божья скончалась примерно в 57 году от Рождества Христова, прожив около 72 лет.Что нельзя делать на УспениеНельзя на Успение Пресвятой Богородицы делать тяжелую работу – праздник следует посвятить молитвам. Также нельзя делать уборку в доме, работать в огороде и шить.Нельзя в праздник венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя предаваться чревоугодию и пьянству.Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы сквернословить, завидовать, ругаться и вступать в конфликты, особенно с родными и близкими людьми.В праздник по старинной традиции нельзя стричься – по приметам, чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы босиком ходить по росе – это плохая примета. В старину считали, что роса – это слезы земли, горюющей по ушедшей с нее Богородицы, и топтать их грех.В праздник нельзя надевать неудобную обувь – по приметам, если в этот день натереть ноги, то радости в жизни в ближайшее время не предвидеться.Приметы праздникаПо погоде на Успение Пресвятой Богородицы предсказывали, какими будут осень и зима.По приметам, если в праздник солнечно и тепло, значит бабье лето будет прохладным.Если в небе стоит радуга — это примета, что осень будет теплой и солнечной, а если пошел на Успение Пресвятой Богородицы пошел дождь — значит до конца сентября сохранится ненастная погода.По приметам осень будет ранней и дождливой, если в праздник грянет гром и разыграется гроза.Туман на дворе – это примета, указывающая, что грибы хорошо уродятся, а если в воздухе ощущается запах полевых цветов – погода испортится.Зимой будет мало снега, если на Успение Пресвятой Богородицы видно много паутины.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы: приметы праздника
Успение Пресвятой Богородицы или день земной кончины Божьей Матери православные ежегодно празднуют 28 августа – в этот день верующие торжествуют победу вечной жизни над смертью
Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати главных праздников, которому предшествует Успенский пост, единственный пост, посвященный Божьей Матери.
Из материала Sputnik Грузия
вы узнаете, что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы, а также о приметах праздника.
Успение Пресвятой Богородицы
О событиях, связанных с земной кончиной Богоматери, известно благодаря Преданию Церкви.
Божья Матерь после вознесения Спасителя на небо жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна, который заботился о Богородице, как о родной матери.
Дни и ночи Богоматерь молилась и принимала всех, кто приходил к ней за помощью – исцеляла больных и утешала страждущих.
Богородица часто молилась в Гефсиманском саду у Гроба Господня. Однажды Архангел Гавриил, явившись Ей, преподнес светящуюся райскую ветвь (символ победы над смертью и тлением) и сообщил, что через три дня окончится ее земная жизнь.
Божья Матерь обрадовавшись этой вести, стала готовиться к своей кончине.
Когда пришло время Богородице перейти из земной жизни в вечную, по ее молитве все апостолы, проповедовавшие Евангелие в разных концах мира, собрались чудесным образом у ее одра.
Когда настал час Успения Богородицы, Спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать с собой ее душу. Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога без всякого телесного страдания и тотчас раздалось ангельское пение.
Апостолы погребли тело Божьей Матери, согласно Ее воле, в пещере в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника. Закрыв вход в пещеру большим камнем, они молились у входа три дня.
Опоздавший на погребение Богородицы Фома попросил открыть пещеру, чтобы поклониться Ее праху, но не обнаружил тела Божьей Матери. Так все уверились, что Господь вознес Богородицу на небо вместе с телом.
Вечером того дня Божья Матерь явилась к апостолам за ужином и сказала: "Радуйтесь! Я с вами – во все дни". Апостолы несказанно обрадовались, подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя (часть Господа), воскликнув: "Пресвятая Богородица, помогай нам!"
Так возник чин возношения Панагии (в переводе с греческого Всесвятая) части хлеба в честь Богородицы. В монастырях эта традиция сохранилась по сей день.
Много версий существует о том, сколько было лет Богородице на момент успения. Вероятнее всего, Матерь Божья скончалась примерно в 57 году от Рождества Христова, прожив около 72 лет.
Что нельзя делать на Успение
Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы делать тяжелую работу – праздник следует посвятить молитвам. Также нельзя делать уборку в доме, работать в огороде и шить.
Нельзя в праздник венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя предаваться чревоугодию и пьянству.
Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы сквернословить, завидовать, ругаться и вступать в конфликты, особенно с родными и близкими людьми.
В праздник по старинной традиции нельзя стричься – по приметам, чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.
Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы босиком ходить по росе – это плохая примета. В старину считали, что роса – это слезы земли, горюющей по ушедшей с нее Богородицы, и топтать их грех.
В праздник нельзя надевать неудобную обувь – по приметам, если в этот день натереть ноги, то радости в жизни в ближайшее время не предвидеться.
Приметы праздника
По погоде на Успение Пресвятой Богородицы предсказывали, какими будут осень и зима.
По приметам, если в праздник солнечно и тепло, значит бабье лето будет прохладным.
Если в небе стоит радуга — это примета, что осень будет теплой и солнечной, а если пошел на Успение Пресвятой Богородицы пошел дождь — значит до конца сентября сохранится ненастная погода.
По приметам осень будет ранней и дождливой, если в праздник грянет гром и разыграется гроза.
Туман на дворе – это примета, указывающая, что грибы хорошо уродятся, а если в воздухе ощущается запах полевых цветов – погода испортится.
Зимой будет мало снега, если на Успение Пресвятой Богородицы видно много паутины.
Материал подготовлен на основе открытых источников