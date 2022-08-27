https://sputnik-georgia.ru/20220827/chto-nelzya-delat-na-uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-primety-prazdnika-269816929.html

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы: приметы праздника

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы: приметы праздника

Успение Пресвятой Богородицы или день земной кончины Божьей Матери православные ежегодно празднуют 28 августа – в этот день верующие торжествуют победу вечной... 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T14:01+0400

2022-08-27T14:01+0400

2022-08-27T14:01+0400

справки

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Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати главных праздников, которому предшествует Успенский пост, единственный пост, посвященный Божьей Матери.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы, а также о приметах праздника.Успение Пресвятой БогородицыО событиях, связанных с земной кончиной Богоматери, известно благодаря Преданию Церкви.Божья Матерь после вознесения Спасителя на небо жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна, который заботился о Богородице, как о родной матери.Дни и ночи Богоматерь молилась и принимала всех, кто приходил к ней за помощью – исцеляла больных и утешала страждущих.Богородица часто молилась в Гефсиманском саду у Гроба Господня. Однажды Архангел Гавриил, явившись Ей, преподнес светящуюся райскую ветвь (символ победы над смертью и тлением) и сообщил, что через три дня окончится ее земная жизнь.Божья Матерь обрадовавшись этой вести, стала готовиться к своей кончине.Когда пришло время Богородице перейти из земной жизни в вечную, по ее молитве все апостолы, проповедовавшие Евангелие в разных концах мира, собрались чудесным образом у ее одра.Когда настал час Успения Богородицы, Спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать с собой ее душу. Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога без всякого телесного страдания и тотчас раздалось ангельское пение.Апостолы погребли тело Божьей Матери, согласно Ее воле, в пещере в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника. Закрыв вход в пещеру большим камнем, они молились у входа три дня.Опоздавший на погребение Богородицы Фома попросил открыть пещеру, чтобы поклониться Ее праху, но не обнаружил тела Божьей Матери. Так все уверились, что Господь вознес Богородицу на небо вместе с телом.Вечером того дня Божья Матерь явилась к апостолам за ужином и сказала: "Радуйтесь! Я с вами – во все дни". Апостолы несказанно обрадовались, подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя (часть Господа), воскликнув: "Пресвятая Богородица, помогай нам!"Так возник чин возношения Панагии (в переводе с греческого Всесвятая) части хлеба в честь Богородицы. В монастырях эта традиция сохранилась по сей день.Много версий существует о том, сколько было лет Богородице на момент успения. Вероятнее всего, Матерь Божья скончалась примерно в 57 году от Рождества Христова, прожив около 72 лет.Что нельзя делать на УспениеНельзя на Успение Пресвятой Богородицы делать тяжелую работу – праздник следует посвятить молитвам. Также нельзя делать уборку в доме, работать в огороде и шить.Нельзя в праздник венчаться и устраивать шумные застолья. Также нельзя предаваться чревоугодию и пьянству.Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы сквернословить, завидовать, ругаться и вступать в конфликты, особенно с родными и близкими людьми.В праздник по старинной традиции нельзя стричься – по приметам, чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.Нельзя на Успение Пресвятой Богородицы босиком ходить по росе – это плохая примета. В старину считали, что роса – это слезы земли, горюющей по ушедшей с нее Богородицы, и топтать их грех.В праздник нельзя надевать неудобную обувь – по приметам, если в этот день натереть ноги, то радости в жизни в ближайшее время не предвидеться.Приметы праздникаПо погоде на Успение Пресвятой Богородицы предсказывали, какими будут осень и зима.По приметам, если в праздник солнечно и тепло, значит бабье лето будет прохладным.Если в небе стоит радуга — это примета, что осень будет теплой и солнечной, а если пошел на Успение Пресвятой Богородицы пошел дождь — значит до конца сентября сохранится ненастная погода.По приметам осень будет ранней и дождливой, если в праздник грянет гром и разыграется гроза.Туман на дворе – это примета, указывающая, что грибы хорошо уродятся, а если в воздухе ощущается запах полевых цветов – погода испортится.Зимой будет мало снега, если на Успение Пресвятой Богородицы видно много паутины.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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