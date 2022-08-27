https://sputnik-georgia.ru/20220827/eksklyuziv-iz-kurska-fsb-zaderzhala-agenta-ukrainskoy-razvedki---video-269873357.html

Эксклюзив из Курска: ФСБ задержала агента украинской разведки - видео

Эксклюзив из Курска: ФСБ задержала агента украинской разведки - видео

В Курске сотрудники ФСБ задержали украинского агента. Его обвиняют в сборе и передаче информации об объектах Минобороны России. 27.08.2022, Sputnik Грузия

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Мужчина уже дал признательные показания: он собирал данные для вербовки российских военных. Что рассказал задержанный - смотрите в видео, в котором использованы кадры ФСБ РФ.

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