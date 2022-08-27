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Эксклюзив из Курска: ФСБ задержала агента украинской разведки - видео
Эксклюзив из Курска: ФСБ задержала агента украинской разведки - видео
В Курске сотрудники ФСБ задержали украинского агента. Его обвиняют в сборе и передаче информации об объектах Минобороны России. 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T10:02+0400
2022-08-27T10:02+0400
2022-08-29T16:45+0400
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Мужчина уже дал признательные показания: он собирал данные для вербовки российских военных. Что рассказал задержанный - смотрите в видео, в котором использованы кадры ФСБ РФ.
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видео, мультимедиа, теракт, борьба с терроризмом, террористы, терроризм, видео
Эксклюзив из Курска: ФСБ задержала агента украинской разведки - видео
10:02 27.08.2022 (обновлено: 16:45 29.08.2022)
В Курске сотрудники ФСБ задержали украинского агента. Его обвиняют в сборе и передаче информации об объектах Минобороны России.
Мужчина уже дал признательные показания: он собирал данные для вербовки российских военных. Что рассказал задержанный - смотрите в видео, в котором использованы кадры ФСБ РФ.