https://sputnik-georgia.ru/20220827/gemo-fest--festival-ulichnoy-edy-prokhodit-v-rache-269358498.html

"Гемо фест" – фестиваль уличной еды проходит в Раче

"Гемо фест" – фестиваль уличной еды проходит в Раче

Власти Грузии пытаются продвинуть гастрономический туризм в стране 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" проходит в городе Абмролаури (регион Рача-Лечхуми) 26-27 августа, сообщают организаторы."Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении.На фестивале, который первым принимает региона Рача, можно будет попробовать блюда, которые представят сами жители регионов Рача, Лечхуми и Квемо Сванети.Ранее шеф-повара посетили Лечхуми, чтобы поделиться с местным населением опытом и рекомендациями о том, как блюдо подавать в формате street food для представления на фестивале.

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