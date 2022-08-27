https://sputnik-georgia.ru/20220827/kak-rastet-eksport-tovarov-iz-turtsii-v-rossiyu-269823003.html

Как растет экспорт товаров из Турции в Россию

Как растет экспорт товаров из Турции в Россию

Экспорт товаров из Турции в Россию в июне 2022 года вырос на 46% по отношению к аналогичному периоду 2021 года и на 52% по сравнению с предыдущим месяцем 27.08.2022, Sputnik Грузия

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В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, как менялся экспорт товаров и услуг из Турции в Россию в период с марта по июнь 2022 года.В списке наиболее популярных экспортных товаров – фрукты и орехи, их завезли на сумму 168 миллионов долларов. Кроме того, зафиксирован значительный рост продаж автомобилей, необходимого оборудования и комплектующих.Согласно прогнозам экономистов, если страны Европы продолжат сокращать поставки из-за санкций, Турция может выйти на четвертое или пятое место в списке крупнейших стран-экспортеров, уступая только Китаю, Белоруссии, Германии и Казахстану.Что касается Грузии, то Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что составляет почти 15% от общего торгового оборота Грузии.

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