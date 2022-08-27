https://sputnik-georgia.ru/20220827/kogda-tseny-padayut-269825003.html
Когда цены падают
Когда цены падают
В Грузии начали снижаться цены на топливо впервые за долгое время. Автомобилисты рады - теперь передвигаться по дорогам будет дешевле. Но опасность нового... 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T21:37+0400
2022-08-27T21:37+0400
2022-08-27T22:04+0400
карикатуры
цены на топливо
бензин
грузия
юморист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1b/269824530_64:0:1207:643_1920x0_80_0_0_1aaecb52b9d76a3ff03aa2f55cff51ca.jpg
В Грузии разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях очень большая, надбавка – минимум 1 лари, считает вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1b/269824530_34:0:891:643_1920x0_80_0_0_7509d2c2a3cca30f4f92299ddacbd38a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цены на топливо, бензин, грузия, юморист
цены на топливо, бензин, грузия, юморист
Когда цены падают
21:37 27.08.2022 (обновлено: 22:04 27.08.2022)
В Грузии начали снижаться цены на топливо впервые за долгое время. Автомобилисты рады - теперь передвигаться по дорогам будет дешевле. Но опасность нового роста цен никуда не ушла
В Грузии разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях очень большая, надбавка – минимум 1 лари, считает вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).