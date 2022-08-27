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Когда цены падают

Когда цены падают

В Грузии начали снижаться цены на топливо впервые за долгое время. Автомобилисты рады - теперь передвигаться по дорогам будет дешевле. Но опасность нового... 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T21:37+0400

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цены на топливо

бензин

грузия

юморист

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В Грузии разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях очень большая, надбавка – минимум 1 лари, считает вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).

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цены на топливо, бензин, грузия, юморист