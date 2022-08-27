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"Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии
"Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии
Венецианская комиссия назвала поспешными и необоснованными поправки в УПК Грузии 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T19:32+0400
2022-08-27T19:32+0400
2022-08-27T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Критика по поводу поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Грузии по поводу тайной слежки со стороны Венецианской комиссии неприемлема без достаточных аргументов, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Венецианская комиссия назвала поспешными и необоснованными поправки в УПК Грузии, которые предполагают продление максимально допустимого срока проведение тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев.Парламент Грузии принял поправки в уголовно-процессуальный кодекс 7 июня. Согласно законопроекту, ходатайствовать перед судом о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца - генпрокурора или его заместителя.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал и в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта
"Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии
19:32 27.08.2022 (обновлено: 19:40 27.08.2022)
Венецианская комиссия назвала поспешными и необоснованными поправки в УПК Грузии
ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Критика по поводу поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Грузии по поводу тайной слежки со стороны Венецианской комиссии неприемлема без достаточных аргументов, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Венецианская комиссия назвала поспешными и необоснованными поправки в УПК Грузии, которые предполагают продление максимально допустимого срока проведение тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев.
"Парламент посвятил законопроекту достаточное время, и такая критика неприемлема. Мы еще посмотрим на рекомендации Венецианской комиссии по поводу этого вопроса, но для меня важнее аргументы, почему закон не должен был быть принят, пока они не будут представлены, критика неприемлема", - сказал Сарджвеладзе журналистам.
Парламент Грузии принял поправки в уголовно-процессуальный кодекс 7 июня. Согласно законопроекту, ходатайствовать перед судом о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца - генпрокурора или его заместителя.
Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал и в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.