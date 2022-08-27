https://sputnik-georgia.ru/20220827/kritika-bez-argumentov--vlasti-gruzii-otsenili-zaklyuchenie-venetsianskoy-komissii-269822483.html

"Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии

"Критика без аргументов" – власти Грузии оценили заключение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия назвала поспешными и необоснованными поправки в УПК Грузии 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T19:32+0400

2022-08-27T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Критика по поводу поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Грузии по поводу тайной слежки со стороны Венецианской комиссии неприемлема без достаточных аргументов, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Венецианская комиссия назвала поспешными и необоснованными поправки в УПК Грузии, которые предполагают продление максимально допустимого срока проведение тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев.Парламент Грузии принял поправки в уголовно-процессуальный кодекс 7 июня. Согласно законопроекту, ходатайствовать перед судом о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца - генпрокурора или его заместителя.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал и в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта