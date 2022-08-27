https://sputnik-georgia.ru/20220827/pozhar-v-borzhomskom-uschele-poslednie-dannye-269819794.html
Пожар в Боржомском ущелье: последние данные
Пожар в Боржомском ущелье: последние данные
Работы по тушению лесного пожара ведутся в круглосуточном режиме 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T16:31+0400
2022-08-27T16:31+0400
2022-08-27T16:46+0400
грузия
новости
происшествия
боржомский район
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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Пожарные ликвидировали основные очаги огня в Боржомском районе, сообщает МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
боржомский район
Sputnik Грузия
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2022
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Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, боржомский район
грузия, новости, происшествия, боржомский район
Пожар в Боржомском ущелье: последние данные
16:31 27.08.2022 (обновлено: 16:46 27.08.2022)
Работы по тушению лесного пожара ведутся в круглосуточном режиме
ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Пожарные ликвидировали основные очаги огня в Боржомском районе, сообщает МВД Грузии.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.
"К этому времени основная часть пожара ликвидирована и идет работа над активными очагами", – говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.