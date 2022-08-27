https://sputnik-georgia.ru/20220827/pozhar-v-borzhomskom-uschele-poslednie-dannye-269819794.html

Пожар в Боржомском ущелье: последние данные

Пожар в Боржомском ущелье: последние данные

Работы по тушению лесного пожара ведутся в круглосуточном режиме 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T16:31+0400

2022-08-27T16:31+0400

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грузия

новости

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боржомский район

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Пожарные ликвидировали основные очаги огня в Боржомском районе, сообщает МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают круглосуточно.К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.

боржомский район

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2022

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грузия, новости, происшествия, боржомский район