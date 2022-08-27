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Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала года
Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала года
За полгода в Грузии произошло более пяти тысяч пожаров 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T15:01+0400
2022-08-27T15:01+0400
2022-08-27T15:01+0400
грузия
новости
происшествия
пожар
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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. За шесть месяцев 2022 года в результате пожаров в Грузии погибло 32 человека, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики ("Сакстат").Всего за полгода в Грузии произошло 5 574 пожара, сгорело 195 зданий.Травмы во время пожаров получили 98 человек.Статистика не включает период самых жарких месяцев года – июля и августа, на которые приходится большее количество пожаров в стране.Наибольшее число пожаров в Грузии произошло в 2017 году. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, пожар
грузия, новости, происшествия, пожар
Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала года
За полгода в Грузии произошло более пяти тысяч пожаров
ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. За шесть месяцев 2022 года в результате пожаров в Грузии погибло 32 человека, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики ("Сакстат").
Всего за полгода в Грузии произошло 5 574 пожара, сгорело 195 зданий.
Травмы во время пожаров получили 98 человек.
Статистика не включает период самых жарких месяцев года – июля и августа, на которые приходится большее количество пожаров в стране.
Наибольшее число пожаров в Грузии произошло в 2017 году. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания.