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Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала года

Пожары в Грузии: сколько человек погибло с начала года

За полгода в Грузии произошло более пяти тысяч пожаров 27.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. За шесть месяцев 2022 года в результате пожаров в Грузии погибло 32 человека, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики ("Сакстат").Всего за полгода в Грузии произошло 5 574 пожара, сгорело 195 зданий.Травмы во время пожаров получили 98 человек.Статистика не включает период самых жарких месяцев года – июля и августа, на которые приходится большее количество пожаров в стране.Наибольшее число пожаров в Грузии произошло в 2017 году. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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