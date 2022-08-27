https://sputnik-georgia.ru/20220827/skolko-rossiyan-poluchili-vid-na-zhitelstvo-v-gruzii-s-nachala-goda-269823981.html

Сколько россиян получили вид на жительство в Грузии с начала года?

Сколько россиян получили вид на жительство в Грузии с начала года?

С начала года 691 гражданину России упразднили вид на жительство в Грузии 27.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. В период с 1 января по 4 августа 2022 года к властям Грузии за получением вида на жительство обратились 2,8 тысячи граждан России, из которых около 2 тысяч получили положительный ответ, говорится в материалах министерства юстиции, опубликованных на сайте парламента Грузии в ответ на вопрос депутата.С вопросом к Минюсту Грузии обратился депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили.По данным Минюста Грузии, всего временный или постоянный вид на жительство в Грузии в отчетный период получили 1 988 граждан России.При этом в тот же период 691 гражданину России упразднили вид на жительство. Основной причиной упразднения стало истечение срока документа.Вид на жительство – это документ, дающий право иностранцу беспрепятственно находиться в Грузии, вне зависимости от срока действия визы, а также приглашать к себе других иностранцев.Всего в Грузии выдается десять типов вида на жительство: трудовой, учебный, для бывших граждан Грузии, с целью воссоединения семьи, для лиц без гражданства, специальный, постоянный, инвестиционный, временный и краткосрочный.Для предоставления каждого из видов на жительство необходим свой перечень документов.

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