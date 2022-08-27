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Тбилиси и Бангкок свяжут чартерные авиарейсы

Тбилиси и Бангкок свяжут чартерные авиарейсы

Грузия станет первой европейской страной, где Thai AirAsia X возобновит полеты после пандемии 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T13:31+0400

2022-08-27T13:31+0400

2022-08-27T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Таиландская авиакомпания Thai Air Asia X начнет выполнять прямые чартерные авиарейсы по маршруту Бангкок-Тбилиси-Бангкок с 8 октября, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.По информации объединения, Грузия станет первой европейской страной, где Thai AirAsia X возобновит полеты после пандемии COVID-19. Авиаперевозчик будет летать в Тбилиси дважды в неделю до 29 октября (до конца летнего навигационного сезона).Вернуть на грузинский рынок авиакомпанию удалось после того, как представители Объединения встретились с представителями перевозчика на авиафоруме Routes Asia, затем последовал ряд переговоров в режиме онлайн относительно возобновления полетов в Тбилиси из Бангкока.По словам Арчуадзе, участие в авиафорумах способствует присутствию новых авиакомпаний на рынке Грузии и запуску новых направлений.На данный момент Объединение аэропортов Грузии ведет переговоры с таиландской компанией и рассчитывает, что рейсы станут регулярными и продолжатся и в зимний навигационный сезон.

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