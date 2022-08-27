https://sputnik-georgia.ru/20220827/tbilisi-i-bangkok-svyazhut-charternye-aviareysy-269735060.html
Тбилиси и Бангкок свяжут чартерные авиарейсы
Тбилиси и Бангкок свяжут чартерные авиарейсы
Грузия станет первой европейской страной, где Thai AirAsia X возобновит полеты после пандемии 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T13:31+0400
2022-08-27T13:31+0400
2022-08-27T13:31+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
бангкок
туризм
авиасообщение
авиасообщение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24550/72/245507252_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d3f584217c23cc2df0dd22e53d2b0bf.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Таиландская авиакомпания Thai Air Asia X начнет выполнять прямые чартерные авиарейсы по маршруту Бангкок-Тбилиси-Бангкок с 8 октября, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.По информации объединения, Грузия станет первой европейской страной, где Thai AirAsia X возобновит полеты после пандемии COVID-19. Авиаперевозчик будет летать в Тбилиси дважды в неделю до 29 октября (до конца летнего навигационного сезона).Вернуть на грузинский рынок авиакомпанию удалось после того, как представители Объединения встретились с представителями перевозчика на авиафоруме Routes Asia, затем последовал ряд переговоров в режиме онлайн относительно возобновления полетов в Тбилиси из Бангкока.По словам Арчуадзе, участие в авиафорумах способствует присутствию новых авиакомпаний на рынке Грузии и запуску новых направлений.На данный момент Объединение аэропортов Грузии ведет переговоры с таиландской компанией и рассчитывает, что рейсы станут регулярными и продолжатся и в зимний навигационный сезон.
тбилиси
бангкок
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24550/72/245507252_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7802dc7fe96f76d3815247d62c905171.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, тбилиси, бангкок, туризм, авиасообщение, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, бангкок, туризм, авиасообщение, авиасообщение в грузии
Тбилиси и Бангкок свяжут чартерные авиарейсы
Грузия станет первой европейской страной, где Thai AirAsia X возобновит полеты после пандемии
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Таиландская авиакомпания Thai Air Asia X начнет выполнять прямые чартерные авиарейсы по маршруту Бангкок-Тбилиси-Бангкок с 8 октября, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
По информации объединения, Грузия станет первой европейской страной, где Thai AirAsia X возобновит полеты после пандемии COVID-19. Авиаперевозчик будет летать в Тбилиси дважды в неделю до 29 октября (до конца летнего навигационного сезона).
"Возвращение таиландской авиакомпании на наш рынок связано с тем, что мы постоянно участвуем в международных авиафорумах, где имеем возможность встретиться с авиакомпаниями лицом к лицу, представить наши аэропорты и познакомить авиакомпании с турпотенциалом Грузии", – сказала директор Объединения Тамар Арчуадзе.
Вернуть на грузинский рынок авиакомпанию удалось после того, как представители Объединения встретились с представителями перевозчика на авиафоруме Routes Asia, затем последовал ряд переговоров в режиме онлайн относительно возобновления полетов в Тбилиси из Бангкока.
По словам Арчуадзе, участие в авиафорумах способствует присутствию новых авиакомпаний на рынке Грузии и запуску новых направлений.
На данный момент Объединение аэропортов Грузии ведет переговоры с таиландской компанией и рассчитывает, что рейсы станут регулярными и продолжатся и в зимний навигационный сезон.