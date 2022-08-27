https://sputnik-georgia.ru/20220827/test-chto-vy-znaete-o-bokse-269825530.html
Тест: что вы знаете о боксе
Тест: что вы знаете о боксе
Сегодня во всем мире отмечается Международный день бокса, который празднуется с 2018 года 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T23:02+0400
2022-08-27T23:02+0400
2022-08-27T23:02+0400
бокс
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание этого вида спорта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
бокс, тесты, интерактив, тесты
бокс, тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о боксе
Сегодня во всем мире отмечается Международный день бокса, который празднуется с 2018 года
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание этого вида спорта.