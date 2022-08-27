https://sputnik-georgia.ru/20220827/test-chto-vy-znaete-o-bokse-269825530.html

Тест: что вы знаете о боксе

Тест: что вы знаете о боксе

Сегодня во всем мире отмечается Международный день бокса, который празднуется с 2018 года 27.08.2022, Sputnik Грузия

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бокс

тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание этого вида спорта.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

бокс, тесты, интерактив, тесты