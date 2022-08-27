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В Грузии провожают лето жаркими конными состязаниями - видео

В Грузии провожают лето жаркими конными состязаниями - видео

В грузинском высокогорье хранят вековые традиции верховой езды, это подтверждает ежегодный "Кубок Бахмаро", который разыгрывается в конце лета в ходе конных... 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T17:34+0400

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Традиция проведения скачек в Бахмаро была заложена в 30-х годах прошлого века. Розыгрыш "Кубка Бахмаро" был организован уже в наши дни с целью популяризации конного спорта в Грузии и поддержки развития курортного региона. Ежегодно в этом спортивном событии принимают участие десятки всадников из Самегрело, Аджарии, Гурии и других регионов страны.

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