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В Тбилиси меняется движение общественного транспорта

В Тбилиси меняется движение общественного транспорта

В течение недели будет перекрыта дорога на пересечении улиц Леха Качинского и Кетеван Цамебули 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Движение общественного транспорта в Тбилиси изменится на неделю из-за ремонтных работ на проспекте Кетеван Цамебули, сообщает мэрия Тбилиси.Так, с 29 августа по 4 сентября дорога будет перекрыта на пересечении улиц Леха Качинского и Кетеван Цамебули.В связи с этим транспорт, едущий в сторону станции метро "Авлабари", должен будет ехать по улицам Зурабашвили и Телави, а в обратную сторону – по улицам Ацкури и поворота Кахети.Из-за перекрытия дорог изменится и маршрут движения автобусов и микроавтобусов. Автобусы будут ехать через район Ортачала, а микроавтобусы – по объездным дорогам, предназначенным для легкового транспорта.Ремонт проспекта Кетеван ЦамебулиПолный ремонт проспекта Кетеван Цамебули, который соединяет спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города, начался в январе. В рамках проекта полностью планируется отремонтировать участок дороги от станции метро "Авлабари" до улицы Леха Качинского – всего 1,7 километра.В рамках ремонтных работ за восемь месяцев полностью заменят дорожное покрытие на проспекте, установят новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтируют тротуары.На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и в район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.Ремонтные работы обойдутся бюджету Тбилиси в 6 миллионов лари (около 2 млн долларов), отмечают в мэрии. Осуществлять их будет компания DIN GROUP, которая выиграла тендер летом 2021 года.

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