https://sputnik-georgia.ru/20220827/venetsianskaya-komissiya-raskritikovala-gruzinskiy-zakon-o-proslushkakh-269821193.html

Венецианская комиссия раскритиковала грузинский закон о прослушках

Венецианская комиссия раскритиковала грузинский закон о прослушках

Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии 27.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-27T17:31+0400

2022-08-27T17:31+0400

2022-08-27T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Проект закона о тайной слежке в Грузии, который предполагает продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев, был принят поспешно и его принятие необоснованно, говорится в сообщении Венецианской комисcии.Парламент Грузии принял поправки в уголовно-процессуальный кодекс 7 июня. Согласно законопроекту, ходатайствовать перед судом о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.В предварительном заключении Венецианской комиссии отмечается, что законопроект был принят в спешке и требует более подробного обоснования.Венецианская комиссия назвала "неадекватным" механизм надзора за мерами скрытого наблюдения в Грузии и отметила необходимость пересмотра всей системы.Венецианская комиссия рекомендует провести официальные консультации с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом до принятия решения по любому законопроекту.Комиссия также рекомендует обосновать принятие законопроекта, в том числе и необходимость продления сроков тайной слежки, а также полностью пересмотреть всю систему и принять полностью новые правила тайной слежки в Грузии.Полное заключение по законопроекту будет представлено 22 октября.Ранее законопроект о тайной слежке вызвал скандал и в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые с момента вступления в полномочия воспользовалась правом вето и вернула проект парламенту. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение президента, заявив, что проект полностью соответствует нормам демократии и международного права.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , грузинская мечта, венецианская комиссия