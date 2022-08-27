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Заключенный сбежал из следственного изолятора в Грузии
Заключенный сбежал из следственного изолятора в Грузии
Задержать беглеца удалось через несколько часов после побега 27.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-27T21:04+0400
2022-08-27T21:04+0400
2022-08-27T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг - Sputnik. Грузинские полицейские задержали заключенного, который сбежал из следственного изолятора, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, мужчина, который был задержан в административном порядке, выбрался через окно изолятора и сбежал. Задержать беглеца удалось через несколько часов после побега.Побег из изолятора в Грузии – уголовное преступление, и теперь сбежавшему грозит не административное, а уголовное разбирательство с реальным сроком.
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грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
Заключенный сбежал из следственного изолятора в Грузии
Задержать беглеца удалось через несколько часов после побега
ТБИЛИСИ, 27 авг - Sputnik.
Грузинские полицейские задержали заключенного, который сбежал из следственного изолятора, сообщает телеканал "Рустави 2
".
По данным телеканала, мужчина, который был задержан в административном порядке, выбрался через окно изолятора и сбежал. Задержать беглеца удалось через несколько часов после побега.
Побег из изолятора в Грузии – уголовное преступление, и теперь сбежавшему грозит не административное, а уголовное разбирательство с реальным сроком.