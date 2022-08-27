https://sputnik-georgia.ru/20220827/zaklyuchennyy-sbezhal-iz-sledstvennogo-izolyatora-v-gruzii-269823740.html

Заключенный сбежал из следственного изолятора в Грузии

Заключенный сбежал из следственного изолятора в Грузии

Задержать беглеца удалось через несколько часов после побега 27.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг - Sputnik. Грузинские полицейские задержали заключенного, который сбежал из следственного изолятора, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, мужчина, который был задержан в административном порядке, выбрался через окно изолятора и сбежал. Задержать беглеца удалось через несколько часов после побега.Побег из изолятора в Грузии – уголовное преступление, и теперь сбежавшему грозит не административное, а уголовное разбирательство с реальным сроком.

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