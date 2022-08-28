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Дым от лесного пожара в Шавнабада окутал окраину Тбилиси - видео
Дым от лесного пожара в Шавнабада окутал окраину Тбилиси - видео
В лесном массиве на горе Шавнабада горят сосны. Из-за пожара смог окутал часть Тбилиси. Корреспондент @SputnikGeorgia сообщает, что в близлежащих районах стоит... 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T19:42+0400
2022-08-28T19:42+0400
2022-08-28T19:42+0400
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В Тбилиси продолжают тушить мощный пожар в районе горы Шавнабада, в 25 км от столицы. К процессу тушения подключилась авиация. В частности, по информации СМИ, из Боржоми в Тбилиси перебросили турецкие самолеты.
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видео, происшествия, пожар, лесной пожар, лесные пожары, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, происшествия, пожар, лесной пожар, лесные пожары, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Дым от лесного пожара в Шавнабада окутал окраину Тбилиси - видео
В лесном массиве на горе Шавнабада горят сосны. Из-за пожара смог окутал часть Тбилиси. Корреспондент @SputnikGeorgia сообщает, что в близлежащих районах стоит сильный запах гари и невозможно дышать
В Тбилиси продолжают тушить мощный пожар в районе горы Шавнабада, в 25 км от столицы. К процессу тушения подключилась авиация. В частности, по информации СМИ, из Боржоми в Тбилиси перебросили турецкие самолеты.