https://sputnik-georgia.ru/20220828/dym-ot-lesnogo-pozhara-v-shavnabada-okutal-okrainu-tbilisi---video-269842474.html

Дым от лесного пожара в Шавнабада окутал окраину Тбилиси - видео

Дым от лесного пожара в Шавнабада окутал окраину Тбилиси - видео

В лесном массиве на горе Шавнабада горят сосны. Из-за пожара смог окутал часть Тбилиси. Корреспондент @SputnikGeorgia сообщает, что в близлежащих районах стоит... 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T19:42+0400

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В Тбилиси продолжают тушить мощный пожар в районе горы Шавнабада, в 25 км от столицы. К процессу тушения подключилась авиация. В частности, по информации СМИ, из Боржоми в Тбилиси перебросили турецкие самолеты.

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2022

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