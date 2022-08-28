https://sputnik-georgia.ru/20220828/eks-podpolkovnik-sbu-kiev-ispolzuet-detey-v-kachestve-terroristov---video-269835926.html

Экс-подполковник СБУ: Киев использует детей в качестве террористов - видео

Экс-подполковник СБУ: Киев использует детей в качестве террористов - видео

Украина ведет с ДНР, ЛНР и Россией диверсионную войну ещё с 2015 года, считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T13:49+0400

2022-08-28T13:49+0400

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По его словам, уже тогда в официальных документах диверсии закрепились как один из основных инструментов Киева, а его враги стали один за одним погибать в терактах.Поддерживают ли западные кураторы Киева такие методы? С какими трудностями приходится сталкиваться российским спецслужбам? Почему Украина использует в своих терактах детей? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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