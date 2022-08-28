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Экс-подполковник СБУ: Киев использует детей в качестве террористов - видео
Экс-подполковник СБУ: Киев использует детей в качестве террористов - видео
Украина ведет с ДНР, ЛНР и Россией диверсионную войну ещё с 2015 года, считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T13:49+0400
2022-08-28T13:49+0400
2022-08-28T13:49+0400
мультимедиа
видео
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По его словам, уже тогда в официальных документах диверсии закрепились как один из основных инструментов Киева, а его враги стали один за одним погибать в терактах.Поддерживают ли западные кураторы Киева такие методы? С какими трудностями приходится сталкиваться российским спецслужбам? Почему Украина использует в своих терактах детей? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео
мультимедиа, видео, видео
Экс-подполковник СБУ: Киев использует детей в качестве террористов - видео
Украина ведет с ДНР, ЛНР и Россией диверсионную войну ещё с 2015 года, считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров
По его словам, уже тогда в официальных документах диверсии закрепились как один из основных инструментов Киева, а его враги стали один за одним погибать в терактах.
Поддерживают ли западные кураторы Киева такие методы? С какими трудностями приходится сталкиваться российским спецслужбам? Почему Украина использует в своих терактах детей?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.