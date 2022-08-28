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Еще один пожар тушат в Грузии - на этот раз горит ущелье Дзама
Еще один пожар тушат в Грузии - на этот раз горит ущелье Дзама
Сгорело четыре жилых дома, никто из местных жителей не пострадал 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T17:44+0400
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лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Более 10 экипажей пожарных пытаются ликвидировать огонь в ущелье Дзама Карельского района Шида Картли.По информации представителей мэрии муниципалитета, сгорело четыре жилых дома. Никто из местных жителей не пострадал.По информации СМИ, сгоревшие дома были заброшены.Сообщается, что огонь перекинулся на близлежащий лес, но его удалось вовремя локализовать.Информация о площади возгорания не сообщается.
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грузия, новости, происшествия, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, лесной пожар

Еще один пожар тушат в Грузии - на этот раз горит ущелье Дзама

17:44 28.08.2022
© photo: Sputnik / StringerПожарная машина
Пожарная машина - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Сгорело четыре жилых дома, никто из местных жителей не пострадал
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Более 10 экипажей пожарных пытаются ликвидировать огонь в ущелье Дзама Карельского района Шида Картли.
По информации представителей мэрии муниципалитета, сгорело четыре жилых дома. Никто из местных жителей не пострадал.
По информации СМИ, сгоревшие дома были заброшены.
Сообщается, что огонь перекинулся на близлежащий лес, но его удалось вовремя локализовать.
Информация о площади возгорания не сообщается.
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