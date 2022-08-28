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Еще один пожар тушат в Грузии - на этот раз горит ущелье Дзама
Еще один пожар тушат в Грузии - на этот раз горит ущелье Дзама
Сгорело четыре жилых дома, никто из местных жителей не пострадал 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T17:44+0400
2022-08-28T17:44+0400
2022-08-28T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Более 10 экипажей пожарных пытаются ликвидировать огонь в ущелье Дзама Карельского района Шида Картли.По информации представителей мэрии муниципалитета, сгорело четыре жилых дома. Никто из местных жителей не пострадал.По информации СМИ, сгоревшие дома были заброшены.Сообщается, что огонь перекинулся на близлежащий лес, но его удалось вовремя локализовать.Информация о площади возгорания не сообщается.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, лесной пожар
Еще один пожар тушат в Грузии - на этот раз горит ущелье Дзама
Сгорело четыре жилых дома, никто из местных жителей не пострадал
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Более 10 экипажей пожарных пытаются ликвидировать огонь в ущелье Дзама Карельского района Шида Картли.
По информации представителей мэрии муниципалитета, сгорело четыре жилых дома. Никто из местных жителей не пострадал.
По информации СМИ, сгоревшие дома были заброшены.
Сообщается, что огонь перекинулся на близлежащий лес, но его удалось вовремя локализовать.
Информация о площади возгорания не сообщается.