https://sputnik-georgia.ru/20220828/esche-odin-pozhar-tushat-v-gruzii---na-etot-raz-gorit-uschele-dzama-269841446.html

Еще один пожар тушат в Грузии - на этот раз горит ущелье Дзама

Еще один пожар тушат в Грузии - на этот раз горит ущелье Дзама

Сгорело четыре жилых дома, никто из местных жителей не пострадал 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T17:44+0400

2022-08-28T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Более 10 экипажей пожарных пытаются ликвидировать огонь в ущелье Дзама Карельского района Шида Картли.По информации представителей мэрии муниципалитета, сгорело четыре жилых дома. Никто из местных жителей не пострадал.По информации СМИ, сгоревшие дома были заброшены.Сообщается, что огонь перекинулся на близлежащий лес, но его удалось вовремя локализовать.Информация о площади возгорания не сообщается.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, лесной пожар