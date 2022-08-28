https://sputnik-georgia.ru/20220828/frantsuzskiy-di-dzhey-worakls-vystupit-vmeste-s-molodezhnym-orkestrom-im-gii-kancheli-269366529.html

Французский ди-джей Worakls выступит вместе с молодежным оркестром им. Гии Канчели

Французский ди-джей Worakls выступит вместе с молодежным оркестром им. Гии Канчели

Артист интересен тем, что его творчество имеет прямые отсылки к работам Бетховена, Баха, Вивальди и других классиков 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T10:18+0400

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культура

грузия

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гия канчели

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Французский ди-джей и композитор Worakls 4 ноября выступит в грузинской столице вместе с Тбилисским молодежным оркестром им. Гии Канчели, говорится в сообщении организаторов.Worakls (Кевин Родригес) – французский ди-джей, электронный музыкант. С 2014 года имеет лейбл Hungry Music, который создал вместе с другими коллегами. Артист интересен тем, что его творчество имеет прямые отсылки к работам Бетховена, Баха, Вивальди и других классиков.Ди-джей выступит на фестивале Tbilisi Fall Set 2022, в рамках турне в честь альбома "Orchestra Part 2", который также имеет сочетание электронной и классической музыки.Продажа билетов уже открыта.

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2022

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культура, грузия, новости, гия канчели