https://sputnik-georgia.ru/20220828/gruziya-otmechaet-mariamoba---uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-269821437.html

Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы

Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в воскресенье, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии.

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религия , грузия, новости