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Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T09:01+0400
2022-08-28T09:01+0400
2022-08-28T09:01+0400
религия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в воскресенье, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии.
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религия , грузия, новости
религия , грузия, новости
Грузия отмечает Мариамоба - Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в воскресенье, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.
Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
Успение Пресвятой Богородицы - это один из двенадцати великих церковных праздников в православии.
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.
В Грузии Мариамоба один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба в этот день проводиться во всех действующих церквях Грузии.