https://sputnik-georgia.ru/20220828/pozhar-na-territorii-gipermarketa-v-tbilisi-potushen-269846332.html

Пожар на территории гипермаркета в Тбилиси потушен

Пожар на территории гипермаркета в Тбилиси потушен

Причиной пожара сотрудники гипермаркета называют брошенный окурок 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T23:33+0400

2022-08-28T23:33+0400

2022-08-28T23:54+0400

"горгия"

происшествия

грузия

новости

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251754173_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_1c5ea3c26eba73b4286dfa9f4493ab18.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные спустя несколько часов ликвидировали пожар на складе гипермаркета "Горгия" в Дидубийском районе Тбилиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации ведомства, пожар возник стоящем отдельно от основного здания гипермаркета одноэтажном складе, где хранились легковоспламеняющиеся вещества, а затем огонь перекинулся на территорию второго склада.В процессе тушения было задействовано шесть экипажей пожарных.По версии СМИ, в качестве причины пожара сотрудники "Горгии" называют брошенный окурок.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

"горгия", происшествия, грузия, новости, пожар