https://sputnik-georgia.ru/20220828/pozhar-na-territorii-gipermarketa-v-tbilisi-potushen-269846332.html
Пожар на территории гипермаркета в Тбилиси потушен
Пожар на территории гипермаркета в Тбилиси потушен
Причиной пожара сотрудники гипермаркета называют брошенный окурок 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T23:33+0400
2022-08-28T23:33+0400
2022-08-28T23:54+0400
"горгия"
происшествия
грузия
новости
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251754173_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_1c5ea3c26eba73b4286dfa9f4493ab18.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные спустя несколько часов ликвидировали пожар на складе гипермаркета "Горгия" в Дидубийском районе Тбилиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации ведомства, пожар возник стоящем отдельно от основного здания гипермаркета одноэтажном складе, где хранились легковоспламеняющиеся вещества, а затем огонь перекинулся на территорию второго склада.В процессе тушения было задействовано шесть экипажей пожарных.По версии СМИ, в качестве причины пожара сотрудники "Горгии" называют брошенный окурок.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251754173_284:0:2717:1825_1920x0_80_0_0_c41ee3292144aa7a9b10b3629c2a825e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
"горгия", происшествия, грузия, новости, пожар
"горгия", происшествия, грузия, новости, пожар
Пожар на территории гипермаркета в Тбилиси потушен
23:33 28.08.2022 (обновлено: 23:54 28.08.2022)
Причиной пожара сотрудники гипермаркета называют брошенный окурок
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные спустя несколько часов ликвидировали пожар на складе гипермаркета "Горгия" в Дидубийском районе Тбилиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации ведомства, пожар возник стоящем отдельно от основного здания гипермаркета одноэтажном складе, где хранились легковоспламеняющиеся вещества, а затем огонь перекинулся на территорию второго склада.
В процессе тушения было задействовано шесть экипажей пожарных.
По версии СМИ, в качестве причины пожара сотрудники "Горгии" называют брошенный окурок.