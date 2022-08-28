https://sputnik-georgia.ru/20220828/rukhnuvshiy-balkon-v-starom-tbilisi-unes-zhizn-74-letney-zhenschiny-269840317.html
Рухнувший балкон в старом Тбилиси унес жизнь 74-летней женщины
Рухнувший балкон в старом Тбилиси унес жизнь 74-летней женщины
Несмотря на то что женщину доставили в больницу, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T17:12+0400
2022-08-28T17:12+0400
2022-08-28T17:12+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/19/251264661_0:72:3184:1863_1920x0_80_0_0_ec705769287933599e2157532e9e414c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пенсионерка скончалась в результате несчастного случая в Тбилиси - на улице Чикобава в итальянском дворике обрушился балкон второго этажа жилого дома.По информации телеканала "Рустави 2", причины, которые привели к разрушению, установит следствие. Расследование по факту уже начато.По словам жителей дома на улице Чикобава, они услышали шум, а когда вышли во двор, то увидели страшную картину. По их словам, 74-летняя женщина стирала белье, когда обрушился балкон. Несмотря на то что женщину доставили в больницу, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.По словам соседей, дом находится в аварийном состоянии, нуждался в ремонте.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/19/251264661_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_f858283a87047acb4621d1df315ccc4e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Рухнувший балкон в старом Тбилиси унес жизнь 74-летней женщины
Несмотря на то что женщину доставили в больницу, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пенсионерка скончалась в результате несчастного случая в Тбилиси - на улице Чикобава в итальянском дворике обрушился балкон второго этажа жилого дома.
По информации телеканала "Рустави 2", причины, которые привели к разрушению, установит следствие. Расследование по факту уже начато.
По словам жителей дома на улице Чикобава, они услышали шум, а когда вышли во двор, то увидели страшную картину. По их словам, 74-летняя женщина стирала белье, когда обрушился балкон. Несмотря на то что женщину доставили в больницу, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По словам соседей, дом находится в аварийном состоянии, нуждался в ремонте.