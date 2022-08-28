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Рухнувший балкон в старом Тбилиси унес жизнь 74-летней женщины

Рухнувший балкон в старом Тбилиси унес жизнь 74-летней женщины

Несмотря на то что женщину доставили в больницу, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T17:12+0400

2022-08-28T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пенсионерка скончалась в результате несчастного случая в Тбилиси - на улице Чикобава в итальянском дворике обрушился балкон второго этажа жилого дома.По информации телеканала "Рустави 2", причины, которые привели к разрушению, установит следствие. Расследование по факту уже начато.По словам жителей дома на улице Чикобава, они услышали шум, а когда вышли во двор, то увидели страшную картину. По их словам, 74-летняя женщина стирала белье, когда обрушился балкон. Несмотря на то что женщину доставили в больницу, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.По словам соседей, дом находится в аварийном состоянии, нуждался в ремонте.

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