https://sputnik-georgia.ru/20220828/skolko-grazhdane-gruzii-potratili-za-rubezhom---poslednie-dannye-269749037.html

Сколько граждане Грузии потратили за рубежом - последние данные

Сколько граждане Грузии потратили за рубежом - последние данные

Граждане Грузии с апреля по июнь потратили на поездки 457 миллионов лари 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T20:31+0400

2022-08-28T20:31+0400

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грузия

туризм

экономика

турция

армения

сакстат

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Граждане Грузии за второй квартал 2022 года осуществили 406,1 тысячи визитов за границу и потратили там 456,7 миллиона лари, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики ("Сакстат").По данным "Сакстата", число визитов за границу в период с 1 апреля по 30 июня включительно на 185,1% превысил показатели аналогичного периода прошлого года.Куда едутБолее половины всех визитов, осуществленных за второй квартал 2022 года, пришлось на Турцию (55,7%). На втором месте Россия – 10,7%, третью строчку занимает Армения – 6,6%.При этом целью 42,5% всех визитов были покупки, на втором месте – профессиональная и экономическая деятельность (21,3%), а на третьем - визиты к друзьям и родственникам (19,2%).Отдых и развлечения занимают лишь четвертую строчку целей зарубежных поездок из Грузии, и на них приходится 12,6% визитов.Лечение было целью лишь 1,6% всех визитов, еще 2,7% - были визиты с иными целями.На что тратят деньгиВ среднем траты за сутки граждан Грузии за границей во втором квартале 2022 года составили 1,1 тысячи лари.Всего же туристы из Грузии потратили 456,8 миллиона лари, откуда 175,2 миллиона – на покупки, 145,8 миллиона на еду и напитки, а 78 миллионов – на размещение.На местный транспорт туристы из Грузии за второй квартал 2022 года потратили 35,3 миллиона лари, на развлечения – 14,6 миллиона, еще 7,9 миллиона составили другие траты.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 августа в размере 2,8608 GEL/$1.

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