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Точный прогноз погоды в Батуми с 29 августа по 4 сентября

Точный прогноз погоды в Батуми с 29 августа по 4 сентября

Грядущая неделя в Батуми начнется и завершиться дождем, но в середине ожидается солнечная погода 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг - Sputnik. В понедельник, 29 августа, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30-31 градуса тепла.Во вторник, 30 августа, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 32 градуса, ночью – 25 градусов. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В среду, 31 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 34 градусов тепла.В четверг, 1 сентября, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 19 градусов, а днем – 34 градуса тепла.В пятницу, 2 сентября, в Батуми ожидается облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов. Днем – 32 градуса тепла.В субботу, 3 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 29-30 градусов тепла.В воскресенье, 4 сентября, в Батуми в течение дня будет дождливо. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 18 градусов, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла.

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