https://sputnik-georgia.ru/20220828/v-tbilisi-tushat-esche-odin-pozhar-269841607.html

В Тбилиси тушат еще один пожар

В Тбилиси тушат еще один пожар

Из Боржоми в Тбилиси для помощи в тушении пожара перебросили турецкие самолеты 28.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-28T18:16+0400

2022-08-28T18:16+0400

2022-08-28T18:16+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные борются с огнем в лесной зоне в районе Земо-Авчала в окрестностях Тбилиси, кадры сильного задымления появились в социальной сети.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизовано несколько бригад пожарных. Ведутся работы по локализации и ликвидации очагов возгорания.В то же время Тбилиси продолжают тушить другой более мощный пожар в районе горы Шавнабада, в 25 км от столицы.К процессу тушения подключилась авиация. В частности, по информации СМИ, из Боржоми в Тбилиси перебросили турецкие самолеты.

тбилиси

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар