Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220828/v-tbilisi-tushat-esche-odin-pozhar-269841607.html
В Тбилиси тушат еще один пожар
В Тбилиси тушат еще один пожар
Из Боржоми в Тбилиси для помощи в тушении пожара перебросили турецкие самолеты 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T18:16+0400
2022-08-28T18:16+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
лесной пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1c/269840698_0:76:800:526_1920x0_80_0_0_3663244a78b524c0fa159248968db48b.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные борются с огнем в лесной зоне в районе Земо-Авчала в окрестностях Тбилиси, кадры сильного задымления появились в социальной сети.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизовано несколько бригад пожарных. Ведутся работы по локализации и ликвидации очагов возгорания.В то же время Тбилиси продолжают тушить другой более мощный пожар в районе горы Шавнабада, в 25 км от столицы.К процессу тушения подключилась авиация. В частности, по информации СМИ, из Боржоми в Тбилиси перебросили турецкие самолеты.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1c/269840698_0:1:800:601_1920x0_80_0_0_3bb1a4da75ddae5e56b44e3a89dc4c0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар

В Тбилиси тушат еще один пожар

18:16 28.08.2022
© photo: Sputnik / StringerПожар на горе Шавнабада
Пожар на горе Шавнабада - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Из Боржоми в Тбилиси для помощи в тушении пожара перебросили турецкие самолеты
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные борются с огнем в лесной зоне в районе Земо-Авчала в окрестностях Тбилиси, кадры сильного задымления появились в социальной сети.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизовано несколько бригад пожарных. Ведутся работы по локализации и ликвидации очагов возгорания.
В то же время Тбилиси продолжают тушить другой более мощный пожар в районе горы Шавнабада, в 25 км от столицы.
К процессу тушения подключилась авиация. В частности, по информации СМИ, из Боржоми в Тбилиси перебросили турецкие самолеты.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0