https://sputnik-georgia.ru/20220828/v-tbilisi-tushat-esche-odin-pozhar-269841607.html
В Тбилиси тушат еще один пожар
В Тбилиси тушат еще один пожар
Из Боржоми в Тбилиси для помощи в тушении пожара перебросили турецкие самолеты 28.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-28T18:16+0400
2022-08-28T18:16+0400
2022-08-28T18:16+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные борются с огнем в лесной зоне в районе Земо-Авчала в окрестностях Тбилиси, кадры сильного задымления появились в социальной сети.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизовано несколько бригад пожарных. Ведутся работы по локализации и ликвидации очагов возгорания.В то же время Тбилиси продолжают тушить другой более мощный пожар в районе горы Шавнабада, в 25 км от столицы.К процессу тушения подключилась авиация. В частности, по информации СМИ, из Боржоми в Тбилиси перебросили турецкие самолеты.
тбилиси
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар
В Тбилиси тушат еще один пожар
Из Боржоми в Тбилиси для помощи в тушении пожара перебросили турецкие самолеты
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Пожарные борются с огнем в лесной зоне в районе Земо-Авчала в окрестностях Тбилиси, кадры сильного задымления появились в социальной сети.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизовано несколько бригад пожарных. Ведутся работы по локализации и ликвидации очагов возгорания.
В то же время Тбилиси продолжают тушить другой более мощный пожар в районе горы Шавнабада, в 25 км от столицы.
К процессу тушения подключилась авиация. В частности, по информации СМИ, из Боржоми в Тбилиси перебросили турецкие самолеты.